Советы

“У моего ребёнка появились вши. Как быстро от них избавиться дома?”

Отвечает
Юлия Шаповалова
Юлия Шаповалова

Главный врач, педиатр, основательница клиники "Две Пчелки"

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 26 марта 2022, 20:23
Что делать, если у ребенка завелись вши?
Фото: Depositphotos, Unsplash

Советы

“У моего ребёнка появились вши. Как быстро от них избавиться дома?”
Отвечает
Юлия Шаповалова
Юлия Шаповалова
Главный врач, педиатр, основательница клиники "Две Пчелки"

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