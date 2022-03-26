“У моего ребёнка появились вши. Как быстро от них избавиться дома?”

Педикулёз стал проблемой, которую приносят не из школ и садиков, а из подвалов и укрытий. Сами по себе вши не являются приятным подарком, но никаких серьёзных заболеваний не вызывают.

Вши питаются кровью с кожи головы, так что менее, чем за сутки умирают за её пределами. Однако быстро размножаются и трудно выводятся.

Всем известный способ их размножения: голова к голове, а также через расчёски, щётки, головные уборы, верхнюю одежду с мехом. Именно то, на что в военных реалиях обращают наименьшее внимание.

Что делать?

Если у вас есть возможность воспользоваться аптечными препаратами, советуем следующие препараты:

Пара Плюс (малатион). В случае использования детям возраста до 2 лет препарат не стоит распылять, а наносить на кожу головы с помощью ватного тампона, смоченного препаратом.

Перметрин спрей или раствор. Одобренный для использования с 3-х лет.

Ивермектин, лосьон (0,5%). Средство для местного лечения педикулёза у детей с 6 месяцев и старше. Также есть спрей для профилактики, он “отпугивает” взрослых особей. Можно использовать с 2-х лет.

Какими методами бороться ещё?

Стираем всё постельное бельё и шапки не менее, чем на 50° (везде, где есть капюшоны тоже) для всех членов семьи.

Также вши убивает аммиачная краска, так что для тех, кто красит волосы, есть бюджетный вариант решения проблемы. Однако надо потом ещё будет вычесать все яйца.

Проведите обработку вещей, которые контактировали с заражённым на педикулёз: расчёсок, головных уборов, полотенец.

Для этого замочите вещи в горячей воде (не менее t 60°C) на 10 минут или обработайте их горячим утюгом. Те вещи, для которых не можно использовать высокую температуру, обработайте специальными средствами или же положите в морозильную камеру в закрытом пакете на 24 часа.

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