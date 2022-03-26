“У моего ребёнка появились вши. Как быстро от них избавиться дома?”

Главный врач, педиатр, основательница клиники "Две Пчелки"
Педикулёз стал проблемой, которую приносят не из школ и садиков, а из подвалов и укрытий. Сами по себе вши не являются приятным подарком, но никаких серьёзных заболеваний не вызывают.
Вши питаются кровью с кожи головы, так что менее, чем за сутки умирают за её пределами. Однако быстро размножаются и трудно выводятся.
Всем известный способ их размножения: голова к голове, а также через расчёски, щётки, головные уборы, верхнюю одежду с мехом. Именно то, на что в военных реалиях обращают наименьшее внимание.
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Если у вас есть возможность воспользоваться аптечными препаратами, советуем следующие препараты:
Для этого замочите вещи в горячей воде (не менее t 60°C) на 10 минут или обработайте их горячим утюгом. Те вещи, для которых не можно использовать высокую температуру, обработайте специальными средствами или же положите в морозильную камеру в закрытом пакете на 24 часа.
А что делать если ты переехал в другую страну и не знаешь, какими лекарствами заменить привычные украинские препараты — читай материал.