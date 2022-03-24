Советы

“Переехала в другую страну и не разбираюсь в местных лекарствах. Какое антигистаминное выбрать среди европейских аналогов?”

Отвечает
Майя Руселевич
Майя Руселевич

Педиатр, аллерголог, пульмонолог

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 24 марта 2022, 12:00
Замінники для антигістамінних препаратів в Європі
Фото: Unsplash

Советы

“Переехала в другую страну и не разбираюсь в местных лекарствах. Какое антигистаминное выбрать среди европейских аналогов?”
Отвечает
Майя Руселевич
Майя Руселевич
Педиатр, аллерголог, пульмонолог

“Дома собрались почти все родственники. Как ужиться с кучей людей в одном помещении?”
Отвечает
Ірина Тичина
Ирина Тычина
Психолог

“Как разговаривать с друзьями в России, которые поддерживают Путина? Что сделать, чтобы влиять на их состояние?”
Отвечает
Андрій Жельветро
Андрей Жельветро
психолог

“Как безопасно и сбалансировано питаться во время войны? На что обратить внимание?”
Отвечает
Ольга Безугла
Ольга Безуглая
Кандидат медицинских наук, нутрициолог, диетолог

“После пережитого у мамы ступор, она словно не в этом мире. Как ей помочь?”
Отвечает
карпачев
Дмитрий Карпачов
Детский психолог, телеведущий

“Как почувствовать силу, чтобы двигаться дальше после войны?”
Отвечает
Андрій Жельветро
Андрей Жельветро
психолог
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