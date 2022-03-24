“Переехала в другую страну и не разбираюсь в местных лекарствах. Какое антигистаминное выбрать среди европейских аналогов?”

Покидать родную Украину и уживаться на новом месте за границей для многих украинцев оказалось намного труднее, чем казалось изначально. Многие люди с аллергией столкнулись с проблемой: как выбрать антигистаминные препараты среди европейских аналогов?

Аллерголог Майя Руселевич рассказывает, какие препараты лучше выбирать на замену наших, украинских, при аллергическом конъюнктивите, аллергическом кашле и крапивнице.

Правило №1 для взаимозамены лекарств:

Стоит сверять препарат в европейской аптеке с вашим препаратом по действующему веществу.

Медикаменты в европейской аптеке, которые могут стать заменителями:

Лоратадин (Loratadin) — с двух лет. Аналоги: Claritin, Agistam, Lorano, Lorizan, Aleric, Lomilan, Loragexal, Clarotadin, Claridol, Clarisence;

(Loratadin) — с двух лет. Аналоги: Claritin, Agistam, Lorano, Lorizan, Aleric, Lomilan, Loragexal, Clarotadin, Claridol, Clarisence; Дезлоратадин (Desloratadine) — с шести месяцев. Аналоги: Erius, Agnetam, Alexofast, Alergomax, Blogir-3, Desal, Nalorius, Ezlor, Eliza, Eslontin;

(Desloratadine) — с шести месяцев. Аналоги: Erius, Agnetam, Alexofast, Alergomax, Blogir-3, Desal, Nalorius, Ezlor, Eliza, Eslontin; Цетиризин (Cetirizine) — с шести месяцев. Аналоги: Zirtek, Zodak, Zetrinal, Cetrin, Parlazin;

(Cetirizine) — с шести месяцев. Аналоги: Zirtek, Zodak, Zetrinal, Cetrin, Parlazin; Левоцетиризин (Levocetirizine) — с двух лет. Аналоги: Suprastinex, Ksizal, Glenset, AllerwayZodak ExpressElcet;

Кестін (Kestine) — с шести лет. Аналоги: Ebastine;

Ніксар (Nixar) — с восьми лет (действующее вещество — биластин). Аналоги: Ibis, Bilaxten (Bilastine), Obalix.

Относитесь с особой внимательностью к своему здоровью. Не забывайте нормально питаться даже в условиях войны. А как подобрать питание для беременных в условиях войны — читай в материале.