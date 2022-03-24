“Переехала в другую страну и не разбираюсь в местных лекарствах. Какое антигистаминное выбрать среди европейских аналогов?”

Педиатр, аллерголог, пульмонолог
Покидать родную Украину и уживаться на новом месте за границей для многих украинцев оказалось намного труднее, чем казалось изначально. Многие люди с аллергией столкнулись с проблемой: как выбрать антигистаминные препараты среди европейских аналогов?
Аллерголог Майя Руселевич рассказывает, какие препараты лучше выбирать на замену наших, украинских, при аллергическом конъюнктивите, аллергическом кашле и крапивнице.
Стоит сверять препарат в европейской аптеке с вашим препаратом по действующему веществу.
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Кестін (Kestine) — с шести лет. Аналоги: Ebastine;Ніксар (Nixar) — с восьми лет (действующее вещество — биластин). Аналоги: Ibis, Bilaxten (Bilastine), Obalix.
Относитесь с особой внимательностью к своему здоровью. Не забывайте нормально питаться даже в условиях войны. А как подобрать питание для беременных в условиях войны — читай в материале.