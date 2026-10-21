Гороскоп на листопад 2026: ретроградний Меркурій випробовує на міцність

Листопад 2026 готує справжній емоційний калейдоскоп! Перша половина місяця пройде під тиском ретроградного Меркурія та Венери — це час, коли варто зупинитися, переглянути давні плани та розставити крапки в стосунках.

Новий місяць у Скорпіоні 9 листопада змусить зазирнути вглиб себе, а вже 13–14 листопада Меркурій і Венера повертаються до прямого руху, знімаючи гальма з наших справ.

Сполучення Марса з Юпітером 16 листопада додасть нам сміливості й амбіцій, хоча квадратури від Сонця застерігають від надмірного ризику. Перехід Сонця в знак Стрільця 22 листопада та Повня у Близнюках 24 листопада принесуть легкість, нові ідеї та бажання рухатися вперед!

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Гороскоп на листопад 2026: Овен (21 березня – 19 квітня)

Місяць перевірить тебе на витривалість. Емоції вируватимуть через суперечки з партнерами, бо Марс підштовхуватиме до імпульсивних вчинків. У коханні важливо не перегинати палицю та шукати компроміс. На роботі виникнуть дрібні затримки з паперами, тому перед підписанням угод перевіряй усе двічі. Бережи нервову систему, не перевантажуй себе фізично та знаходь час для повноцінного відпочинку.

Гороскоп на листопад 2026: Телець (20 квітня – 20 травня)

Твій емоційний фон нагадуватиме тиху річку з підводними течіями. Венера змусить переглянути особисті цінності: у коханні можливе повернення давніх розмов або колишніх симпатій, але це дасть змогу нарешті зняти напругу. У кар’єрі з’явиться шанс виправити давню помилку та закріпити позиції. Здоров’я потребуватиме уваги до харчування — не переїдай на тлі стресу й залучай помірну активність.

Гороскоп на листопад 2026: Близнюки (21 травня – 20 червня)

Місяць принесе розсіяність, але ближче до Повні 24 листопада ти відчуєш потужний приплив натхнення. У коханні не поспішай із висновками, бо розмови з партнером можуть тимчасово заходити в глухий кут. У кар’єрі доведеться повертатися до незавершених завдань і переробляти звіти. Приділи увагу повноцінному сну, оскільки високий темп може викликати швидку втомлюваність та головний біль.

Гороскоп на листопад 2026: Рак (21 червня – 22 липня)

Тобі захочеться затишку та захищеності, проте планетарні аспекти виштовхуватимуть із зони комфорту. У стосунках виникне потреба у відвертій розмові: не ховай почуття в собі. На роботі можливий поспіх та конфлікти через дедлайни, тому розставляй пріоритети й не бери на себе чужі обов’язки. Здоров’я підкаже, що час сповільнитися: подбай про імунітет та уникай сильних протягів.

Гороскоп на листопад 2026: Лев (23 липня – 22 серпня)

З’явиться величезне бажання бути в центрі уваги, адже Марс і Юпітер підживлюють твоє амбітне амплуа. Проте квадратури Сонця застерігають від переоцінки власних сил. У коханні можливі спалахи ревнощів через дитячу упертість. У кар’єрі ти зможеш закласти фундамент великого проєкту, якщо стримаєш его. Зверни увагу на серцево-судинну систему: уникай надмірного вживання кави та стресу.

Гороскоп на листопад 2026: Діва (23 серпня – 22 вересня)

Перша половина місяця вимагатиме терпіння, адже ретроградний Меркурій плутатиме карти. У коханні важливо проявляти м’якість і не чіплятися до дрібниць, щоб не зіпсувати атмосферу. На роботі перехід Марса в твій знак наприкінці листопада дасть потужний поштовх для наведення ладу в справах. Слідкуй за шлунком: додай до раціону більше теплої їжі та уникай перекусів на ходу.

Гороскоп на листопад 2026: Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Венера у твоєму знаку на початку місяця змусить розбиратися з минулими обіцянками. У романтичних стосунках настане час ясності: ти або зміцниш зв’язок, або відпустиш застарілі образи. На роботі не варто підписувати нові контракти до середини листопада, краще допрацюй поточні завдання. Бережи горло та нирки, намагайся не переохолоджуватися під час осінніх прогулянок.

Гороскоп на листопад 2026: Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Новий місяць у твоєму знаку 9 листопада дасть старт внутрішній трансформації. Емоційний фон буде глибоким і насиченим. У коханні прагнення все контролювати може спричинити напругу, тому вчися довіряти партнеру. У кар’єрі виникнуть чудові можливості для фінансового аналізу й пошуку прихованих ресурсів. Твоєму організму потрібне якісне відновлення — додай релакс-процедури.

Гороскоп на листопад 2026: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

З настанням твого сезону 22 листопада відчуєш приплив бадьорості й оптимізму. До цього часу краще збавити оберти й побути на самоті. У коханні можливі приємні сюрпризи, якщо ти відпустиш бажання все планувати наперед. У кар’єрі не бійся пропонувати сміливі ідеї, але виконувати їх починай у другій половині місяця. Зверни увагу на суглоби й зв’язки, уникай надмірних навантажень.

Гороскоп на листопад 2026: Козоріг (22 грудня – 19 січня)

Місяць змусить переглянути плани на майбутнє та оточення. Емоційний стан вимагатиме стабільності, але незавершені справи минулого нагадуватимуть про себе. У коханні важливо більше часу приділяти спільним захопленням. На роботі можливі затримки з виплатами чи узгодженнями, проте твоя дисциплінованість усе врятує. Слідкуй за станом хребта — роби ранкову розминку й уникай сидячого способу життя.

Гороскоп на листопад 2026: Водолій (20 січня – 18 лютого)

На тебе чекає динамічний місяць, сповнений несподіваних поворотів у спілкуванні. Напруга від опозиції Марса та Північного вузла змусить захищати власні кордони. У коханні прагнення свободи може спровокувати непорозуміння, тому говори про почуття прямо. У кар’єрі це сприятливий час для командної роботи та пошуку нестандартних рішень. Дбай про нервову систему й обмеж час у гаджетах перед сном.

Гороскоп на листопад 2026: Риби (19 лютого – 20 березня)

На початку листопада ти зануришся в роздуми про власні цілі та духовний розвиток. У романтичній сфері настає період романтичних мрій, але важливо не знімати рожеві окуляри занадто різко. У кар’єрі будь уважним до деталей і документів, аби уникнути прикрих помилок. Твоє здоров’я сильно залежить від емоційного стану: більше відпочивай біля води й висипайся.

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Джерело: AstrologyAnswers

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