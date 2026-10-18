Гороскоп на тиждень з 19 по 25 жовтня 2026: випробування ревнощами та пошук істини

Тиждень з 19 по 25 жовтня обіцяє бути насиченим емоційними поворотами. На початку ретроградна Венера у квадраті з Плутоном підштовхне нас переглянути старі прихильності та фінансові домовленості.

Вже з середини тижня Сонце переходить у Скорпіон, загострюючи інтуїцію та прагнення до правди. Головний сюрприз чекає на вихідних: Меркурій розвертається у ретроградний рух, тому перевіряй плани, а Венера повертається до Терезів, щоб повернути гармонію в особисте життя. Вдихни глибше та тримай баланс!

Гороскоп на тиждень з 19 по 25 жовтня 2026: Овен (21 березня – 19 квітня)

Тиждень вимагатиме від тебе стриманості у спільних фінансах. Емоційно можливе відчуття глухого кута через ретроградний Меркурій, який заплутає робочі переговори. У коханні важливо не тиснути на партнера, а почути його. Кар’єрні плани краще постав на паузу, перевіряй документи. Щоб зберегти здоров’я, уникай виснажливих тренувань та дай собі більше часу на повноцінний сон.

Гороскоп на тиждень з 19 по 25 жовтня 2026: Телець (20 квітня – 20 травня)

Твій управитель Венера змусить повернутися до давніх розмов у стосунках. Емоційно це період чутливості та сумнівів. У коханні спалахнуть давні непорозуміння, але це шанс розставити крапки над “і”. На роботі можливі затримки у партнерських угодах через розворот Меркурія. Фізичний стан залежить від внутрішнього спокою — не перевантажуй себе чужими турботами.

Гороскоп на тиждень з 19 по 25 жовтня 2026: Близнюки (21 травня – 20 червня)

Меркурій готує розворот, тому робочі завдання можуть збитися з ритму. Настрій буде мінливим, зв’язок із реальністю вимагатиме зусиль. У романтичних справах варто зменшити вимоги й бути поруч з партнером. На роботі перевіряй дрібниці й не підписуй важливих паперів наосліп. Здоров’я потребує уваги до самопочуття: уникай протягів і дай перепочинок нервовій системі.

Гороскоп на тиждень з 19 по 25 жовтня 2026: Рак (21 червня – 22 липня)

Аспекти зачеплять тему творчості та особистого життя. Емоційно ти шукатимеш затишку, але можливі спалахи ревнощів або капризів. У коханні важливо говорити відверто, а не ховатися в свою шкаралупу. У кар’єрі виникнуть дрібні непорозуміння з колегами, просто перечекай цей момент. Для відмінного самопочуття додай у щоденний розклад піші прогулянки й теплий чай.

Гороскоп на тиждень з 19 по 25 жовтня 2026: Лев (23 липня – 22 серпня)

Венера та Плутон зачіпають сімейний комфорт та фінанси. Емоційний фон напружений, запеклі суперечки виникатимуть через дрібниці. У коханні прагнення лідерства може заважати гармонії, варто поступися партнеру. Робочі справи потребують перегляду давніх проектів. Бережи серцево-судинну систему — не приймай усе занадто близько до серця та знайди час для відпочинку.

Гороскоп на тиждень з 19 по 25 жовтня 2026: Діва (23 серпня – 22 вересня)

Твій управитель Меркурій сповільнює хід, що позначиться на спілкуванні. Ти відчуєш роздратування через чужу непунктуальність. У коханні можливі непорозуміння, тому краще слухати, ніж доводити свою правоту. У роботі ймовірні збої в техніці чи затримки листів. Здоров’я підкаже про необхідність нормалізувати режим дня й відкласти нічну роботу на потім.

Гороскоп на тиждень з 19 по 25 жовтня 2026: Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Повернення Венери до твого знаку наприкінці тижня поверне впевненість! Проте спочатку чекай фінансових хитань та тривожності. У коханні настає час щирих розмов, сховати проблеми не вдасться. На роботі утримайся від незапланованих витрат та інвестицій. Твоє самопочуття покращиться, якщо почнеш висипатися та зменшиш час у соцмережах.

Гороскоп на тиждень з 19 по 25 жовтня 2026: Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Сонце вступає у твій знак, додаючи сил, але Меркурій зупиняється поруч. Настрій буде бойовим, проте емоції вируватимуть через край. У романтичних стосунках пануватиме пристрасть, головне — уникнути контролю й ревнощів. У кар’єрі ти захочеш усе переробити, але краще завершити старе. Фізична форма хороша та остерігайся перевтоми.

Гороскоп на тиждень з 19 по 25 жовтня 2026: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Настає час для внутрішньої паузи та відновлення ресурсів. Емоційно захочеться усамітнення й спокою, галасливі компанії лише втомлюватимуть. У стосунках виникне відчуття дистанції, але це тимчасово. У професійній сфері не варто розпочинати нові великі проєкти, краще підтягни хвости. Твоєму організму потрібен якісний релакс, теплі ванни та мінімум стресу.

Гороскоп на тиждень з 19 по 25 жовтня 2026: Козоріг (22 грудня – 19 січня)

Плутон у прямому русі підштовхує до змін, але ретро-планети гальмують процес. Настрій коливатиметься між рішучістю й втомою. У романтичній сфері не вимагай від партнера ідеальності, будь м’якшим. На роботі можливі зміни у командних планах чи зустрічах. Здоров’я вимагатиме турботи про суглоби та хребет — додай легку розтяжку зранку.

Гороскоп на тиждень з 19 по 25 жовтня 2026: Водолій (20 січня – 18 лютого)

Квадрат Плутона у твоєму знаку із Венерою підніме питання авторитету. Емоційний фон буде напруженим через бажання відстояти свободу. У коханні шукай компроміс, а не доводь свою незалежність. У кар’єрі керівництво може переглядати попередні домовленості. Щоб підтримати енергію, більше рухайся на свіжому повітрі та пий достатньо води.

Гороскоп на тиждень з 19 по 25 жовтня 2026: Риби (19 лютого – 20 березня)

Тиждень відкриє нові усвідомлення, хоч суперечливі думки заважатимуть діяти. Настрій стане мрійливим, з’явиться чутливість до слів оточуючих. У коханні пануватиме романтика, якщо ти не вигадуватимеш зайвих проблем. На роботі можливі плутанини з документами чи поїздками. Дбай про імунітет, додай у раціон більше вітамінів і не переохолоджуйся.

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Джерело: Astrosofa

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