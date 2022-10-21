Важливі навички в період стресу — як пройти безоплатний онлайн-курс для підтримки ментального здоров’я

Більшість українців зранку, одразу після пробудження, тягнеться до телефонів та читає новини. Але вони не втішають, а навпаки — заганяють у ще більший стрес.

Хронічна втома, виклики війни, постійна тривога та невизначеність виснажують нашу психіку та організм загалом. Що з цим можна зробити?

Консультантка і тренерка бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні Галина Науменко розповіла Вадиму Карп’яку в ефірі телемарафону про онлайн-курс для подолання стресу.

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Він називається Важливі навички в період стресу. Це інструмент, який допомагає за короткий проміжок часу використовуючи відповідні платформи (тобто самостійно) виконувати певні техніки, — пояснює Науменко.

Також курс дозволяє пройти короткий самомоніторинг свого психічного стану. Програму від ВООЗ можна знайти у вільному доступі в інтернеті.

Також нещодавно вийшла розробка платформи BetterMe: Mental Health спільно з Офісом першої леді, ВООЗ та організацією Безбар’єрність. Вона допомагає керувати стресом завдяки науково доказовій базі.

Завантажити додаток можна як на Android, так і на iOS.

Ці програми запобігають розвиткові психічних захворювань, зокрема депресії, тривожності, посттравматичного стресового розладу тощо.

Так ми можемо робити щось для себе вже тут і зараз. Це дуже дієві техніки, прості у використанні. Але вони вже довели свою ефективність, — зазначає експертка.

Багато українок постраждали від війни та потребують допомоги. І йдеться не лише про прямих жертв бойових дій і окупантів. Читай усе про психологічну підтримку жінок під час війни.

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