Пытками прививали любовь к “русскому миру”: истории жителей Двуречной, что наполовину оккупированная врагом

Поселок Двуречная в Харьковской области и до сих пор поделен пополам по речке Оскол. Российские оккупанты до сих пор не покидают половину населенного пункта, более того — продолжают обстреливать освобожденную часть.

Но беды они уже успели натворить везде. Местные до сих пор боятся выходить из подвалов, поскольку вражеская артиллерия, минометы, кассетные снаряды и даже фосфорные бомбы накрывают поселок ежедневно. Об этом жители Двуречной рассказывают сайту LB.ua.

Из-за сильных обстрелов жители поселка уже месяц не имеют света, газа и воды. Повезло только, что местные коммунальщики пытаются поддерживать работу скважины — она единственный источник воды по всему населенному пункту.

Сейчас также смотрят

Некоторых работников коммунальных служб за “слишком проукраинскую позицию” упекали за решетку. Так случилось и с Дмитрием Стояновым. Он работает коммунальщиком уже 15 лет, продолжал выполнять свои обязанности даже под оккупацией.

Когда мужчина отказался сотрудничать с оккупантами, те под дулом автомата заставили Дмитрия оставить работу, а затем забрали за решетку. Мужчина делится, что издевались и избивали только в первые дни, поэтому все синяки сошли на 35 день пребывания в неволе.

Но условия пребывания не были простыми. В четырехместной клетке оккупанты держали 19 человек.

Пытками пытались привить любовь к “русскому миру”. Не знаю, на что они рассчитывали, но с каждым поступком и каждым новым днем ​​я испытывал еще больший негатив к россиянам. Почти круглосуточно я слышал крики и стоны.

Дмитрий делится, что держался только благодаря мыслям о семье. А на своем рабочем месте с желанием помочь другим оставалась и голова поселка Галина Турбаба.

Женщина с первых дней полномасштабного вторжения даже не думала ехать куда-нибудь, поскольку здесь на нее рассчитывали местные. Только думала, как помочь всем и сделать так, чтобы всего хватало.

Первая мысль: “Что будет с людьми, что мы будем есть, будет ли свет и тепло?”

С приходом оккупантов начались перебои со светом и газом. Однако наиболее ощутимым был недостаток лекарств. Сама Галина занималась обеспечением местных продуктами, передавала провизию через разрушенных моста.

А потом к ней на рабочее место пришли оккупанты и забрали ее “поговорить”. Сначала предлагали сотрудничество, а после отказа тоже упекли за решетку. Первое время еще проводили допросы, угрожали семье, а затем просто оставили в неизвестности. Только за стенкой было слышно крыть и стон.

Когда же российские оккупанты покинули населенный пункт, то даже не открыли камеры. Люди за закрытыми дверями просто задыхались от дыма, идущего от несмолкающих обстрелов.

Галина вспоминает, что один пленный сломал решетку и помог освободиться другим 150 заключенным. Так люди и получили свою свободу — собственными руками. Но были и такие, которые больше радовались русскому миру, чем свободе. Это были коллаборанты, исчезнувшие вместе с пылью, что оставили по себе оккупанты.

Местные до сих пор удивляются, как вроде бы знакомые люди оказывались совсем другими. В то же время удивляются отваге других — своих партизан, которые жгли танки, а теперь стремятся после освобождения присоединиться к рядам ВСУ. И дети местные мечтают, а пока только играют в танчики и пытаются наслаждаться свободой, которую у них пытались отнять.

Украинцы — сильные люди, которые никогда не оставят в беде своего товарища, соседа или знакомого. И даже когда, казалось бы, ситуация становится катастрофической, каждый из нас находит силы бороться за себя и своих близких дальше. Такова и история Виталия Шакало. Читай, как предприниматель из Херсона кормил людей вопреки оккупантам.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!