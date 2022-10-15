Цивилизация возвращается: как сейчас выглядит деоккупированный Святогорск

Несмотря на оккупацию, боевые буряты боялись снимать украинские флаги со столбов. Туристическая жемчужина Востока — Святогорск уже приходит в себя после врагов.

Еще месяц назад, убегая из Святогорска, подразделения так называемой “ДНР”, понимая, что город им не удержать, уничтожали все, что могли — дома местных, учебные заведения, админздания и базы отдыха.

Зато прошел всего месяц с момента деоккупации, и жизнь сюда медленно вернулась. Правда, в городе нет света, воды и газа.

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Целые улицы остаются стертыми с лица земли, но владелица одного из комплексов отдыха Елена говорит, ей повезло, потому что оккупанты украли из гостиницы только технику.

“Для меня дикость, что моя прежняя Родина такое делает, но я горжусь тем, что имею гражданство Украины. Я горжусь своим паспортом!” — гордо заявила Елена.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как люди приходят в себя от оккупации Ямполя.