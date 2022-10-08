Армия убийц и алкоголиков: люди приходят в себя после оккупации Ямполя

Освобожденные от русской армии поселки в Донецкой области приходится тщательно расчищать, ведь оккупанты могли оставить взрывчатку.

В недавно освободившемся Ямполе военные вместе с жителями осмотрели дома, где еще недавно хозяйничали оккупанты.

Жители показывают, как оккупанты обосновались в их жилищах. Не подбирают слова. Откровенно говорят о русских солдатах.

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Алкашня они, ну, они военные никакие, кое-что воровали, не без того, а что ты военному скажешь? — рассказывает житель Ямполя.

Украинские военные вместе с журналистами собирают свидетельства о каждом случае зверств, совершенных россиянами. А жителей Ямполя заверили, что скоро выгонят оккупантов из Украины окончательно.

Кто такие снайперы и как они работают в ВСУ? Советуем вам посмотреть историю снайпера Ольги и ее работе на фронте.

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