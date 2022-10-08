Україна

Армія вбивць та алкоголіків: люди оговтуються від окупації Ямполя

Анна Боль, журналістка Факти ICTV 08 Жовтня 2022, 22:33

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