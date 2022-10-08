Армія вбивць та алкоголіків: люди оговтуються від окупації Ямполя

Звільнені від російської армії селища на Донеччині доводиться ретельно розчищати, адже окупанти могли залишити вибухівку.

У нещодавно звільненому Ямполі військові разом з жителями оглянули оселі, де ще недавно хазяйнували окупанти.

Жителі показують, як окупанти облаштувалися у їх помешканнях. Не добирають слів. Відверто говорять про російських солдат.

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Алкашня вони, ну, вони військові ніякі, дещо цупили, не без того, а що ти військовому скажеш? — розповідає мешканець Ямполя.

Українські військові разом з журналістами збирають свідчення про кожний випадок звірств, скоєних росіянами. А жителів Ямполя запевнили, що скоро виженуть окупантів з України остаточно.

Хто такі снайпери і як вони працюють в ЗСУ? Радимо вам подивитися історію Снайперки Ольги про її роботу на фронті.

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