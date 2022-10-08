Розповіді

Ми спимо із гвинтівками, наче з людьми! Історія служби у ЗСУ снайперки Ольги

Вікторія Мельник, редакторка сайту 08 Жовтня 2022, 17:00
Снайперка Ольга в ЗСУ

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