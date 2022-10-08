Ми спимо із гвинтівками, наче з людьми! Історія служби у ЗСУ снайперки Ольги

З початком повномасштабного вторгнення Росії до України наші жінки перестали стріляти в чоловічі серця лише у переносному значенні. Відтепер кожна охоча може це зробити на полі бою, у поєдинку з окупантом. І одна із таких — снайперка Ольга, яка без військової фахової освіти та досвіду захищає нашу країну на передовій.

Спочатку вона виконувала всі завдання на рівні з іншими бійцями. А потім дізналася, що підрозділу потрібні снайпери.

Жінка зізнається, що рішення піти на службу не було спонтанним чи необдуманим: ні, вона давно виважувала свої кроки у військовій сфері, але її стримував маленький син. Тепер він виріс, і Ольга пішла воювати.

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— 24 лютого я довго над подальшим не думала: наступного дня я вже була у військкоматі, а ще через день — була у частині.

Снайпінг як мистецтво воювати

Снайпер — це не лише про вміння добре стріляти. До снайперів відбирають тих, хто вміє мислити неординарно, вирізняється витривалістю та швидко ухвалює рішення. Тут важливо також, аби команда чи пара снайперів вміла розумітися з пів слова.

Снайперка зізнається — важко буває і тепер, адже жінка й досі навчається цієї справи, але найдужче вона пам’ятатиме свій перший обстріл.

Тоді був мій перший день служби. Я вийшла на позицію, де до ворога було дуже близько, почався гранатометний шквал. Мені було дуже страшно — і не вірте нікому, хто каже, що сам він ніколи не боявся.

Своїм атрибутом, безсумнівно, вважає власну зброю. Каже, що для снайпера це — майже все. І для снайпера гвинтівка завжди одна-єдина.

— Я не їжджу на одне завдання з такою гвинтівкою, а на друге — з іншою. Бо тут прораховується все: вага, як ти тримаєш зброю, як ти звикаєш стріляти, наскільки зручно займати позиції. Це наче з людиною, справді.

А ще снайперка зізнається, що командири навіть змушували зі зброєю спати та ходити до туалету, аби військові наскільки звикли до своїх гвинтівок, щоб могли їх відчувати за будь-яких обставин.

Не зрадити побратимів

— Я завжди довго і ретельно готуюся до бою. Страх померти у мене, звісно, є. Але більше я боюся за побратимів і стежу, аби від мене була максимальна віддача на завданнях.

Разом з тим, Ольга вірна своїй державі до кісточок пальців, каже вона. Для неї стріляти уже стало заняттям для душі — вона захоплюється тим, що це приносить користь державі.

Так, тут присутній адреналін. Але коли ти намагаєшся допомогти своїм побратимам, своїй державі, то забуваєш про все навколо. Бо я знаю, що я також можу виконати мрію багатьох українців.

А ось одна із таких мрій українців ранком 8 жовтня таки збулася: що відомо про вибух на Кримському мосту та які версії пропонує російська пропаганда — читай у матеріалі.

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