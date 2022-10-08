На Керченську протоку сунуть шторми: чому практично неможливо відбудувати Кримський міст

Яка сумна новина сьогодні чекала на російське керівництво. Водночас чимало експертів вже почали свої дослідження, що стало причиною руйнування Кримського мосту та наскільки тепер це додасть проблем Росії у тому, щоб продовжувати збройну агресію проти України.

Директор центру транспортних стратегій Сергій Вовк розповів Яні Брензей, скільки часу треба РФ для відбудови Кримського моста, та пояснив, чому цей процес ускладнений.

Ми безпосередньо не знаємо, що стало причиною цієї події. Чи це був якийсь удар, чи це була замінована вантажівка.

Однак те, що ми можемо говорити з огляду на ті фотографії та відеоматеріали, які є, це те, що фактично міст є заблокованим на понад 60% своєї пропускної здатності.

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Ми розуміємо, що повністю заблоковане залізничне сполучення через масштабну пожежу. Також є пошкодження дорожнього полотна та систем, які забезпечують рух потягів.

Чи можливе відновлення Кримського мосту

Дуже невчасно для Росії сталася ця подія, тому що зараз насправді у Керченській протоці та в Азовському морі в цілому наступає період штормів.

Він починається з другої половини жовтня. Його пік припадає на листопад та грудень і закінчується аж навесні практично в березні.

Це дуже ускладнює навігацію у цьому регіоні в цілому. Відповідно надзвичайно важко залучити флот та необхідні технічні судна, щоб хоча б очистити усі наслідки, або проводити якісь ремонтні роботи.

Погана навігація — це хвилі по три або чотири метри та повне блокування руху суден. Дуже часто це призводить до кораблетрощ.

Наприклад, кілька років тому під час такого шторму у Керченській протоці затонуло близько семи суден. Тому ті ремонтні роботи, які будуть проводитись, будуть дуже складними з точки зору погоди та впливу метеорології.

А поки російське керівництво в паніці думає, що робити, Укрпошта анонсує випуск нової марки з нагоди падіння Кримського мосту. Чи вигадає щось Кремль невідомо, а ось чи буде наступна марка до нагоди його падіння — лише питання часу.

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