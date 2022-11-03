Кримський міст, на біс! Нову марку Укрпошти запускають у продаж уже відзавтра

Ранок 8 жовтня видався надзвичайно добрим для українців. А все тому, що саме тоді було серйозно пошкоджено Кримський міст. Імовірно, так ЗСУ привітали з днем народження очільника Кремля.

Вслід за нашими військовими, до “привітань” приєдналася й Укрпошта: поштовий оператор анонсував випуск поштової марки з нагоди такої події — із Кримським мостом у вогні та назвою Кримський міст на біс!

Наразі відомо, що марку запустять у продаж уже завтра, 4 листопада.

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Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський розповідає: малювати таку марку вони разом з художником Юрієм Шаповаловим почали ще задовго до цієї події: там і пральна машинка, і ворожа техніка, і наручники, які Крим розриває з Росією.

Номінал марки — М (бо міст), а вартість — 18 гривень. Тираж марки — сім мільйонів або 126 грн за аркуш з семи марок.

До марки буде випущено конверт Перший день, немаркований художній конверт та картку.

Також Ігор Смілянський показав, як виглядатиме нова марка від Укрпошти.

Правління Укрпошти звертає увагу українців на важливі деталі, які використали розробники при малюванні марки.

Придивившись до зображення, можна помітити недопалок в руках героїні культового фільму Титанік, як свідчення того, що останнім часом окупанти дуже потерпають від куріння в заборонених місцях.

Бачимо також легковий автомобіль окупантів, що рушив у прірву, гублячи награбовані пральні машини та інше добро, Байрактар, що “випадково” пролітав над мостом, а ще розбитий ворожий танк, який у складі колони переправлявся окупантами на фронт.

Як придбати марку з Кримським мостом

Придбати марку можна буде з 4 листопада у всіх міських відділеннях та в онлайн-магазині Укрпошти, а також на сайтах Prom, Kasta, Rozetka, eBay та Amazon.

Також можна буде купити й тематичні футболки, світшоти та два види магнітів.

Всі ці мотиви на марках мають реальні паралелі з життя — можеш в цьому переконатися, прочитавши наш матеріал про вибух на Кримському мосту.

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