Крымский мост, на бис! Новую марку Укрпочты запускают в продажу уже завтра

Утро 8 октября выдалось очень хорошим для украинцев. А все потому, что именно тогда был серьезно поврежден Крымский мост. Вероятно, так ВСУ поздравили с днем рождения главу Кремля.

Вслед за нашими военными, к поздравлениям присоединилась и Укрпочта: почтовый оператор анонсировал выпуск почтовой марки по случаю такого события — с Крымским мостом в огне и названием Крымский мост, на бис!

Уже известно, что марку запустят в продажу уже завтра, 4 ноября.

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Гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский рассказывает: рисовать такую ​​марку они вместе с художником Юрием Шаповаловым начали задолго до сегодняшнего события: там и стиральная машинка, и вражеская техника, и наручники, которые Крым разрывает с Россией.

Номинал марки — М (потому что мост), а стоимость — 18 гривен. Тираж марки — семь миллионов или 126 грн за лист из семи марок.

С маркой также будет выпущен конверт Перший день, немаркированный художественный конверт и карточка.

Также Игорь Смелянский показал, как будет выглядеть новая марка от Укрпочты.

Правление Укрпочты обращает внимание украинцев на важные детали, использованные разработчиками при рисовании марки.

Присмотревшись к изображению, можно заметить окурок в руках героини культового фильма Титаник, как свидетельство того, что в последнее время оккупанты очень страдают от курения в запрещенных местах.

Видим также легковой автомобиль оккупантов, который летит в пропасть, теряя награбленные стиральные машины и прочее добро, “случайно” пролетавший над мостом Байрактар, а еще разбитый вражеский танк, который в составе колонны переправлялся оккупантами на фронт.

Как купить марку с Крымским мостом

Приобрести марку можно будет с 4 ноября во всех городских отделениях и онлайн-магазине Укрпочты, а также на сайтах Prom, Kasta, Rozetka, eBay и Amazon.

Также можно будет купить и тематические футболки, свитшоты и два вида магнитов.

Все эти мотивы на марках имеют реальные параллели из жизни — можешь в этом убедиться, прочитав наш материал о взрыве на Крымском мосту.

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