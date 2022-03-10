Як працює Укрпошта під час війни в Україні – карта, час роботи і умови

Даніела Долотова, редакторка сайту 10 Березня 2022, 06:00
Укрпошта
Фото: Facebook

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