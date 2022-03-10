Як працює Укрпошта під час війни в Україні – карта, час роботи і умови

Якщо сьогодні ви прокинулись і вирішили, що посилати російський корабель вголос недостатньо, і було б добре знайти нові способи це зробити, то гарним рішенням може стали листівка.

Оскільки щодня ситуація змінюється і графік роботи Укрпошти теж, а послання все ж дуже кортить відправити, дивись актуальний розклад роботи відділень та місця, де вони працюють.

Звідки можна зробити доставку

На жаль, тимчасово не працюють відділення у тих населених пунктах, де проходять бої: Луганськ, Донецьк, Херсон та поки що Крим.

У Сумах, Харкові, Краматорську, Миколаєві, Чернігові та Запоріжжі доставка працює лише по місту.

У решті населених пунктах пошта працює в межах області та міжнародної доставки.

Коли працюють відділення

Графік роботи відділень скорочений: 11:00-15:00.

Умови доставки та зберігання

Плата за зберігання посилок скасовується до закінчення бойових дій.

Посилки приймаються виключно у відкритому вигляді.

Окрім того, Укрпошта наразі займається “особливими видами доставок”. Так, наприклад, капітан, який до мобілізації працював на Укрпошту, збив у небі над Черніговом новітній російський літак, що раніше бомбив місто. Чудова вийшла доставка.

Дивіться актуальний графік роботи найближчого до вас відділення на офіційному сайті Укрпошти.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яка специфіка роботи аптек під час війни та чи існують запаси ліків.