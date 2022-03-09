Запаси ліків в Україні є: Дмитро Шимків про специфіку роботи аптек під час війни

Поки у Росії кілометрові черги в банкомати та магазин IKEA, в Україні можна спостерігати хіба що невеличкі скупчення людей біля аптек.

Чи пов’язано це з дефіцитом ліків та фармацевтичних засобів, розповідає голова ради директорів фармацевтичної компанії Дарниця Дмитро Шимків.

Дмитро Шимків розповідає, що починаючи з першого дня війни Росії проти України, компанія Дарниця працює безупинно.

Ми забезпечуємо ліками госпіталі, аптеки, дистриб’юторів по всій території України.

Звідки великі черги

По-перше, наразі ми маємо великий попит. Не всі аптеки працюють, тому що недостатньо фармацевтів. Багато людей евакуювалось. Окрім того, існує питання з охорони цих аптек.

Аптека Дарниці на Лівому березі працює постійно, навіть у комендантський час.

Завод працює, запаси ліків теж є.

По-друге, попит в різних регіонах не збалансований. Люди зараз почали купувати велику частину ліків прозапас. Окрім того, волонтери викупають великий обсяг фармацевтичної продукції для потреб військових.

Наразі, практично усі госпіталі, які займаються лікуванням поранених, мають запас ліків теж.

Фармацевтична галузь існує та продовжує працювати.

Станом на сьогодні запас ліків в Україні існує. Більше наразі проблем з дистрибуцією. Необхідно, щоб фармацевти, які залишились у своїх містах, продовжували працювати.

Усі галузі повинні працювати. Наша економіка повинна працювати в умовах війни, незважаючи на загрози.

Однак краще бути підготовленим до різних ситуацій і знати, куди звернутися по допомогу. Якщо ти залишаєшся у Києві, то читай, де знайти хліб, ліки й товари для тварин у столиці.