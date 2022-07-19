Низький тиск, а з лікарем зв’язатися немає змоги? Розповімо, як підвищити його в домашніх умовах

Багато людей страждають на гіпотонію — зниження артеріального тиску. Це значною мірою заважає людині. Адже ми відчуваємо слабкість, запаморочення, не можемо повноцінно працювати.

Інколи артеріальний тиск падає різко, ми навіть буваємо не готові до цього. Особливо під час воєнного стану, коли не завжди можна оперативно потрапити в аптеку чи звернутися до лікаря.

Тож ми розкажемо, як підвищити тиск в домашніх умовах.

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Як підвищити тиск у домашніх умовах

Чай

Перше, що хочемо порекомендувати — це випити міцного чорного чаю. До нього бажано додати цукру.

Це найкраща альтернатива каві. У чорному чаї також міститься кофеїн, але він корисніший для організму.

Шоколад

Какао, що міститься в шоколаді, допомагає підвищити тиск. Але варто обирати темний шоколад з високим вмістом какао-бобів, тоді цей спосіб буде дієвий.

Щось солоне

Допомагає підвищити тиск солона їжа. Солоні огірки, сало з сіллю тощо.

Якщо в тебе під рукою немає чогось солоного, можна покласти 0,5 ч.л. солі на язик і почекати, поки вона розтане.

Кориця та мед

Треба заварити 0,5 ч.л. кориці у склянці гарячої води. Потім додаємо столову ложку меду і залишаємо на півгодини, щоб охололо.

Якщо варіант з водою тобі не подобається, можна намастити шматок хліба медом, посипати корицею і з’їсти.

Сік

Також підняти тиск допомагають гранатовий та виноградний сік.

Гранатовий варто пити по склянці на день протягом тижня. А виноградний краще робити самому з терпких сортів ягоди. Робити вранці, а випивати перед сном. По півсклянки на добу.

Контрастний душ

Якщо в тебе є змога прийняти душ, це може швидко нормалізувати тиск. Починати треба з теплої води і поступово робити її холодною, потім знову теплою. Так повторити кілька разів.

У період воєнного стану створили також безкоштовні онлайн-консультації лікарів. Тож у разі поганого самопочуття рекомендуємо обов’язково зв’язатися зі спеціалістом.