Проточна вода, дихання та м’ятний чай — як боротися з підвищеним тиском без медикаментів

Під час війни артеріальний тиск у людини може підвищуватися через стрес. Проте доступ до лікаря мають не всі.
Читай, як знизити тиск в домашніх умовах.
Артеріальний тиск вимірюють у форматі двох чисел.
Наприклад, 120/80 міліметрів ртутного стовпчика.
Перше число — це систолічний тиск. Це показник того, як сильно тисне кров на стінки судин під час ударів серця.
Друге число — діастолічний тиск, який фіксує тиск крові в момент, коли серце відпочиває між ударами.
Якщо у тебе тиск 130/80 та вище — це підвищений тиск.
Він може бути безсимптомним, проте Центр громадського здоров’я зазначає, що ознаками артеріальної гіпертонії (коли тиск 140/90 і вище) є:
Стрес — одна з головних причин гіпертонії.
Правильне глибоке дихання допоможе швидко знизити артеріальний тиск, якщо немає доступу до аптеки.
Роби глибокі вдих-видих, рахуючи до п’яти на кожному. Вдихай животом, а не грудьми.
Протягом 3-5 хвилин таке дихання збільшить приплив крові до всіх тканин твого тіла, включаючи кінцівки. І тиск в судинах знизиться.
Занур руки та ноги в тазик з водою 45°C на десять хвилин. Гаряча вода змусить розширитися судини й артеріальний тиск знизиться.
Якщо в тебе немає гарячої води, то можна потримати руки під проточною водою.
Холодна вода знизить частоту серцевих скорочень, а це призведе до зменшення тиску.
Кинь м’яту в окріп на десять хвилин, дай охолонути. Повільно випий чай.
Замість звичайної м’яти можна використовувати перцеву.
У яблучному оцті є речовини, які можуть знижувати тиск. Тому спробуй змочити марлю чи хустинку в яблучному оцті та прикласти до лоба на 10-15 хвилин.
Валеріана –— наш добрий друг для боротьби зі стресом. Коли серце б’ється спокійніше, тоді й артеріальний тиск знижується.
Але не зловживай заспокійливими та дотримуйся інструкції вживання.
Якщо немає валеріани, то можна пошукати препарати на її основі.
Пам’ятай, що описані вище методи не замінюють повноцінне лікування, а лише на деякий час прибирають симптоми. Навіть під час війни лікарі надають безкоштовну онлайн-допомогу. Дізнайся актуальні номери вузькопрофільних спеціалістів, за якими можна отримати консультацію.