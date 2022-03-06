Проточна вода, дихання та м’ятний чай — як боротися з підвищеним тиском без медикаментів

Під час війни артеріальний тиск у людини може підвищуватися через стрес. Проте доступ до лікаря мають не всі.

Читай, як знизити тиск в домашніх умовах.

Як зрозуміти, що у тебе підвищений тиск

Артеріальний тиск вимірюють у форматі двох чисел.

Наприклад, 120/80 міліметрів ртутного стовпчика.

Перше число — це систолічний тиск. Це показник того, як сильно тисне кров на стінки судин під час ударів серця.

Друге число — діастолічний тиск, який фіксує тиск крові в момент, коли серце відпочиває між ударами.

Якщо у тебе тиск 130/80 та вище — це підвищений тиск.

Він може бути безсимптомним, проте Центр громадського здоров’я зазначає, що ознаками артеріальної гіпертонії (коли тиск 140/90 і вище) є:

головний біль (найчастіше — в потиличній чи тім’яній частині);

періодичний шум у вухах, потемніння в очах та запаморочення;

біль у ділянці серця;

прискорене серцебиття (понад 90 разів на хвилину) у спокійному стані;

відчуття задухи.

Як знизити тиск в домашніх умовах

Стрес — одна з головних причин гіпертонії.

Глибоке дихання

Правильне глибоке дихання допоможе швидко знизити артеріальний тиск, якщо немає доступу до аптеки.

Роби глибокі вдих-видих, рахуючи до п’яти на кожному. Вдихай животом, а не грудьми.

Протягом 3-5 хвилин таке дихання збільшить приплив крові до всіх тканин твого тіла, включаючи кінцівки. І тиск в судинах знизиться.

Вода

Занур руки та ноги в тазик з водою 45°C на десять хвилин. Гаряча вода змусить розширитися судини й артеріальний тиск знизиться.

Якщо в тебе немає гарячої води, то можна потримати руки під проточною водою.

Холодна вода знизить частоту серцевих скорочень, а це призведе до зменшення тиску.

Чай з м’ятою

Кинь м’яту в окріп на десять хвилин, дай охолонути. Повільно випий чай.

Замість звичайної м’яти можна використовувати перцеву.

Компрес з яблучним оцтом

У яблучному оцті є речовини, які можуть знижувати тиск. Тому спробуй змочити марлю чи хустинку в яблучному оцті та прикласти до лоба на 10-15 хвилин.

Валеріана

Валеріана –— наш добрий друг для боротьби зі стресом. Коли серце б’ється спокійніше, тоді й артеріальний тиск знижується.

Але не зловживай заспокійливими та дотримуйся інструкції вживання.

Якщо немає валеріани, то можна пошукати препарати на її основі.

Пам’ятай, що описані вище методи не замінюють повноцінне лікування, а лише на деякий час прибирають симптоми. Навіть під час війни лікарі надають безкоштовну онлайн-допомогу. Дізнайся актуальні номери вузькопрофільних спеціалістів, за якими можна отримати консультацію.