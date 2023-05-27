Разом з температурою надворі підвищується і тиск? Як його знизити та чому так відбувається

Погода може суттєво впливати на наше здоров’я. Найбільше тут грають роль висока вологість повітря та високі температури. Вони можуть негативно впливати на людей із серцевими захворюваннями, а також на людей, що мають гіпертонію. Читай у нашому матеріалі, чому в спеку підвищується тиск.

Чому в спеку підвищується тиск: як його знизити

Про вплив погоди на наше здоров’я розповіла американська мережа клінік Mayo. Влітку наш організм виробляє більше тепла, тому це може впливати на артеріальний тиск. А висока температура на вулиці та вологість провокують більші приливи крові до шкіри.

Саме тому тиск у спеку суттєво підвищується. Бо і серце працює вдвічі швидше. Небезпека починається, тільки-но на вулиці стає +21°C. У поєднанні з вологою понад 70% — ризики надвисокого артеріального тиску стають вищими.

Найбільше до високого тиску в спеку схильні:

Люди 50+ років. Ті, хто мають надлишкову вагу. Люди з захворюваннями серця, кровообігу, легень, нирок. Люди, які приймають сечогінні препарати, заспокійливі чи ліки проти тиску.

У спеку наше тіло інтенсивно пітніє, щоб охолоджуватися. Через це зменшується кількість рідини в організмі, яку треба регулярно поповнювати. До речі, раніше ми розповідали, чому в спеку не хочеться їсти.

Якщо в тебе гіпертонія, слід вживати більше води, менше перебувати на активному сонці та спеці, завжди носити головний убір та маститися сонцезахисним кремом. До речі, ми розповідали, як вибрати сонцезахисний крем.

Організм може попереджати тебе, що тіло не справляється зі спекою. Це можуть бути такі симптоми:

запаморочення;

розсіяність та дезорієнтація;

прискорений пульс;

головний біль;

втома;

нудота;

надмірне потовиділення або відсутність поту;

холодна, липка шкіра;

судоми чи набряки шкіри.

Якщо в тебе проявляється більше ніж один симптом, звернись до лікаря.

Раніше ми розповідали, як збити високий тиск у домашніх умовах.

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