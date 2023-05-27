Здоров'я та краса

Разом з температурою надворі підвищується і тиск? Як його знизити та чому так відбувається

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 27 Травня 2023, 13:00
Чому в спеку підвищується тиск: як його знизити
Фото: Pexels

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