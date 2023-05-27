Вместе с температурой на улице повышается и давление? Как его снизить и почему так происходит

Погода может существенно влиять на наше здоровье. Больше всего здесь играют роль высокая влажность воздуха и высокие температуры. Они могут негативно влиять на людей с сердечными заболеваниями, а также на людей с гипертонией. Читай в нашем материале, почему в жару повышается давление.

Почему в жару повышается давление: как его снизить

О влиянии погоды на наше здоровье рассказала американская сеть клиник Mayo. Летом наш организм производит больше тепла, это может влиять на артериальное давление. Высокая температура на улице и влажность провоцируют большие приливы крови к коже.

Поэтому давление в жару существенно повышается. Потому что и сердце работает вдвое быстрее. Опасность начинается как только на улице становится +21°C. В сочетании с влагой более 70% риски сверхвысокого артериального давления становятся выше.

Больше всего высокому давлению в жару подвержены:

Люди 50+ лет. Те, кто имеют избыточный вес. Люди с заболеваниями сердца, кровообращения, легких, почек. Люди, которые принимают мочегонные препараты, успокоительные или лекарства против давления.

В жару наше тело интенсивно потеет, чтобы охлаждаться. Поэтому уменьшается количество жидкости в организме, которую нужно регулярно пополнять. Кстати, раньше мы рассказывали, почему в жару не хочется есть.

Если у тебя гипертония, следует пить больше воды, меньше находиться на активном солнце и жаре, всегда носить головной убор и наносить солнцезащитный крем. Кстати, мы рассказывали, как выбрать солнцезащитный крем.

Организм может предупреждать тебя, что тело не справляется с жарой. Это могут быть следующие симптомы:

головокружение;

рассеянность и дезориентация;

учащенный пульс;

головная боль;

усталость;

тошнота;

чрезмерное потоотделение или отсутствие пота;

холодная, липкая кожа;

судороги или отеки кожи.

Если у тебя проявляется более одного симптома, обратись к врачу.

Раньше мы рассказывали, как сбить высокое давление в домашних условиях.

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