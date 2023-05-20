Аппетита нет совсем! Почему в жару нам не хочется есть — исследование

Если во время жары ты совсем ничего не ешь, этому есть логическое объяснение. Ученые поделились исследованием, где подробно рассказали, почему в жару нам не хочется есть. Читай в нашем материале полезное исследование.

Почему в жару нам не хочется есть — исследование

Исследованием поделилась онлайн-экциклопедия britannica. Мы являемся живыми организмами и частью окружающей нас системы. Поэтому организм подстраивается под происходящие вокруг изменения.

Тело дает реакцию на жару — потеет. За терморегуляцию в организме отвечает гипоталамус — это такой пучок нервных клеток, который находится в человеческом мозге. Кроме терморегуляции, он контролирует процессы выработки гормонов, ответственный за голод и жажду, артериальное давление и координацию циркадных ритмов.

Если температура на улице повышается, через терморецепторы тела проходит сигнал гипоталамусу о необходимости охладить организм. Тогда он нагревается еще больше или потеет.

Потоотделение — основа охлаждения организма в жару. Поэтому очень важно пополнять запас воды. Кстати, раньше мы рассказывали о приложениях, которые напоминают вовремя пить воду.

Во время пищеварения организм производит много тепла, которым поддерживает температуру тела. Поэтому питаться в жару бывает достаточно сложно, ведь когда кожа нагрета, продолжать это делать обедом или ужином довольно сложно.

Гипоталамус снижает аппетит, поэтому тебе не хочется есть в жару, чтобы лишний раз не нагревать тело. А из гормонов за голод отвечает грелин. После синтеза в желудке он попадает в гипоталамус.

После этого мы начинаем ощущать голод. Когда тело и организм перегреты, гипоталамус занимается процессом охлаждения, поэтому не реагирует на гормон голода. Поэтому аппетит и снижается.

Раньше мы рассказывали, почему нельзя заставлять детей доедать.

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