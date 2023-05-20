Еда и рецепты

Аппетита нет совсем! Почему в жару нам не хочется есть — исследование

Анастасия Грубрина, редактор сайта 20 мая 2023, 16:00
Чому в спеку нам не хочеться їсти — дослідження
Фото: Pexels

Больше новостей
Олеся Ярошенко
Когда пришла к морю, я расплакалась! История тренера из Мариуполя, которая начала все сначала и помогает другим
Почему трудно остановиться после первой операции
“Слишком” красиво. Почему мы не можем остановиться после первого вмешательства в тело и чем это опасно — разбор с психологами
емоційна самотність
Я не заслуживаю любви? Как наше эмоциональное одиночество связано с отношениями с родителями
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Смотреть больше

Материалы по теме

Почему трудно остановиться после первой операции
“Слишком” красиво. Почему мы не можем остановиться после первого вмешательства в тело и чем это опасно — разбор с психологами
Що необхідно знати чоловіку
Готовиться нужно обоим! Что необходимо знать мужу в период планирования беременности жены — советы гинеколога
Как уменьшить влияние негативных комментариев
Ответить или проигнорировать? Как комментарии в соцсетях влияют на нас и можно ли уменьшить негатив
Бойківський книш з м’ясом — рецепт від Євгена Клопотенка
Мясо с нотками чабреца: как приготовить бойковский кныш — аутентичный рецепт

Видео
0:03:41
Олеся Ярошенко

Когда пришла к морю, я расплакалась! История тренера из Мариуполя, которая начала все сначала и помогает другим
0:07:30
Навіщо Україні винищувачі F-16: як вони допоможуть у війні
F-16 были созданы, чтобы победить плохих парней. Их время пришло! Что известно о передаче истребителей Украине
0:03:36
Волонтери передали іграшки
Из Америки – в Херсонскую область! Волонтеры отправили украинским детям кучу игрушек
0:04:26
Виставка Івана Марчука
В Вене открыли выставку Ивана Марчука, и мир увидел Украину его глазами
Карта бойових дій в Україні
В поисках Patriot — оккупанты снова применяют БПЛА: карта боевых действий в Украине 20 мая в режиме онлайн
0:03:16
Прикордонник Тарас Татарін розповів про російський полон
У нас здесь ад, молитесь! Пограничник рассказал о девяти месяцах в российском плену
0:02:46
Пляжний сезон
Черное море привлекает, несмотря на угрозы: будет ли в Одессе пляжный сезон и какие опасности он может принести
0:03:22
ООН
Прямо в глаза и без намеков! Как россиян поставили на место в Совете безопасности ООН
0:04:11
Боєць запорізької ТрО на псевдо Дід збив Shahed з автомата Калашникова
“Поймал”, когда приближался ко мне! Как боец запорожской ТрО сбил вражеский Shahed из автомата Калашникова
0:05:24
Як курортна Миколаївщина стала форпостом півдня України
Как курортная Николаевская область стала форпостом Юга Украины — хроника событий
Больше видео
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читать дальше
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Що необхідно знати чоловіку
Читать дальше
Готовиться нужно обоим! Что необходимо знать мужу в период планирования беременности жены — советы гинеколога

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь