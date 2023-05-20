Апетиту немає зовсім! Чому в спеку нам не хочеться їсти — дослідження

Якщо під час спеки ти зовсім нічого не їси, цьому є логічне пояснення. Науковці поділилися дослідженням, де детально розповіли, чому в спеку нам не хочеться їсти. Читай у нашому матеріалі корисне дослідження.

Чому в спеку нам не хочеться їсти — дослідження

Дослідженням поділилася онлайн-екциклопедія britannica. Ми є живими організмами та частиною системи, що оточує нас. Тому організм підлаштовується під зміни, які відбуваються навколо.

Тіло дає реакцію на спеку — пітніє. За терморегуляцію в організмі відповідає гіпоталамус — це такий пучок нервових клітин, що знаходиться в людському мозку. Крім терморегуляції він контролює процеси вироблення гормонів, відповідальний за голод і спрагу, артеріальний тиск та координацію циркадних ритмів.

Якщо температура на вулиці підвищується, через терморецептори тіла проходить сигнал до гіпоталамусу про потребу охолодити організм. Тоді він нагрівається ще більше чи пітніє.

Потовиділення — основа охолодження організму в спеку. Тому вкрай важливо поповнювати запас води. До речі, раніше ми розповідали про додатки, які нагадують вчасно пити воду.

Під час травлення організм виробляє багато тепла, яким підтримує температуру тіла. Тому харчуватися в спеку буває досить складно, адже коли шкіра нагріта, продовжувати це робити шляхом обіду чи вечері досить складно.

Гіпоталамус применшує апетит, тому тобі не хочеться їсти в спеку, щоб зайвий раз не нагрівати тіло. А з гормонів за голод відповідає грелін. Після синтезу в шлунку він потрапляє в гіпоталамус.

Після цього ми починаємо відчувати голод. Коли організм та тіло перегріте, гіпоталамус займається процесом охолодження, тому не реагує на гормон голоду. Через це апетит і знижується.

Раніше ми розповідали, чому не можна змушувати дітей доїдати.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!