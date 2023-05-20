Їжа та рецепти

Апетиту немає зовсім! Чому в спеку нам не хочеться їсти — дослідження

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 20 Травня 2023, 16:00
Чому в спеку нам не хочеться їсти — дослідження
Фото: Pexels

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