Заботиться о своем здоровье — просто! Приложения, которые напоминают пить воду, для взрослых и детей

Вода — ключ к здоровью. Ведь она очищает организм, тонизирует и дает энергию. Соблюдать водный баланс иногда бывает сложно, когда куча дел не ждет, и ты не успеваешь выпить стакан воды. Мы собрали для тебя приложения, которые напоминают пить воду. Читай подборку в нашем материале.

Приложения, которые напоминают пить воду: подборка для полезной привычки

Чтобы не забывать пить воду, можно установить специальное приложение, которое присылает уведомление несколько раз в день о необходимости выпить стакан воды. Такие трекеры воды очень удобны, потому что большинство приложений рассчитывают индивидуальные показатели.

В приложении нужно ввести данные о весе, росте и поле. Еще можно отметить, какой у тебя образ жизни — малоподвижный, умеренный или активный. Есть даже интересные и интерактивные приложения для детей.

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К примеру, там нужно выпивать воду и выращивать растение в телефоне. Или забавная лама напоминает, что нужно поддержать водный баланс. Выбирай приложение, которое понравилось больше всего, и поддерживай свое здоровье без усилий.

My water: daily drink tracker

Этот трекер рассчитывает твои индивидуальные показатели и присылает уведомления, когда нужно выпить стакан воды. Приложение имеет статистику и графики, а еще советы, как выпивать больше жидкости.

Его можно соединить со смарт-часами и приложениями для здоровья. А еще удобно отмечать все виды жидкости — сок, кофе, чай, шампанское и другие.

Вода — напоминание пить воду

Это приложение имеет все те же характеристики, что и предыдущее. Но отличается дизайном и имеет мотивационные поздравления. Там можно отметить и дополнительную цель питья — снизить вес, улучшить качество кожи, избавиться от головной боли и усталости.

Waterllama

Украинское приложение, которое понравится не только детям, но и взрослым. Каждый день к тебе приходит лама, которая напоминает о режиме питья. Лама рассказывает, сколько воды в напитках и продуктах, предлагает челленджи.

Приложение также рассчитывает дневную норму воды под личные потребности и характеристики. А после каждого выпитого стакана воды у тебя появляется часть картины. Приложение синхронизируется со смарт-часами.

Waterlogged

Это приложение для питья воды отличается функциональностью — можно отметить количество, тару и вид напитка. На главном экране есть график человека в полный рост и уровень гидрации организма.

Можно установить интеллектуальные и интервальные оповещения, а также добавить данные о своей бутылке — ее объеме. Отслеживать свой прогресс можно с помощью диаграмм, которые создает приложение.

PEP: грядка

Это приложение контролирует выпитую воду. Ты можешь выбрать растение, которое будешь поливать – выпивать достаточное количество в день. Таким образом, поддержка водного баланса происходит в игровой форме, что очень нравится детям.

Грядка определяет суточную норму питья и напоминает, когда ее нужно полить, то есть выпить стакан воды. В приложении ты выращиваешь красивую грядку и одновременно поддерживаешь свое здоровье.

Раньше мы рассказывали, как сохранять водный режим — советы нутрициолога.

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