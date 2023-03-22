Заботиться о своем здоровье — просто! Приложения, которые напоминают пить воду, для взрослых и детей

Вода — ключ к здоровью. Ведь она очищает организм, тонизирует и дает энергию. Соблюдать водный баланс иногда бывает сложно, когда куча дел не ждет, и ты не успеваешь выпить стакан воды. Мы собрали для тебя приложения, которые напоминают пить воду. Читай подборку в нашем материале.
Чтобы не забывать пить воду, можно установить специальное приложение, которое присылает уведомление несколько раз в день о необходимости выпить стакан воды. Такие трекеры воды очень удобны, потому что большинство приложений рассчитывают индивидуальные показатели.
В приложении нужно ввести данные о весе, росте и поле. Еще можно отметить, какой у тебя образ жизни — малоподвижный, умеренный или активный. Есть даже интересные и интерактивные приложения для детей.
К примеру, там нужно выпивать воду и выращивать растение в телефоне. Или забавная лама напоминает, что нужно поддержать водный баланс. Выбирай приложение, которое понравилось больше всего, и поддерживай свое здоровье без усилий.
Этот трекер рассчитывает твои индивидуальные показатели и присылает уведомления, когда нужно выпить стакан воды. Приложение имеет статистику и графики, а еще советы, как выпивать больше жидкости.
Его можно соединить со смарт-часами и приложениями для здоровья. А еще удобно отмечать все виды жидкости — сок, кофе, чай, шампанское и другие.
Это приложение имеет все те же характеристики, что и предыдущее. Но отличается дизайном и имеет мотивационные поздравления. Там можно отметить и дополнительную цель питья — снизить вес, улучшить качество кожи, избавиться от головной боли и усталости.
Фото: Unsplash
Украинское приложение, которое понравится не только детям, но и взрослым. Каждый день к тебе приходит лама, которая напоминает о режиме питья. Лама рассказывает, сколько воды в напитках и продуктах, предлагает челленджи.
Приложение также рассчитывает дневную норму воды под личные потребности и характеристики. А после каждого выпитого стакана воды у тебя появляется часть картины. Приложение синхронизируется со смарт-часами.
Это приложение для питья воды отличается функциональностью — можно отметить количество, тару и вид напитка. На главном экране есть график человека в полный рост и уровень гидрации организма.
Можно установить интеллектуальные и интервальные оповещения, а также добавить данные о своей бутылке — ее объеме. Отслеживать свой прогресс можно с помощью диаграмм, которые создает приложение.
Это приложение контролирует выпитую воду. Ты можешь выбрать растение, которое будешь поливать – выпивать достаточное количество в день. Таким образом, поддержка водного баланса происходит в игровой форме, что очень нравится детям.
Грядка определяет суточную норму питья и напоминает, когда ее нужно полить, то есть выпить стакан воды. В приложении ты выращиваешь красивую грядку и одновременно поддерживаешь свое здоровье.
Раньше мы рассказывали, как сохранять водный режим — советы нутрициолога.
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