Вялость и упадок сил — чем грозит обезвоживание и как поддерживать питьевой режим

Обезвоживание организма — опасное состояние, на которое многие не обращают внимания. Некоторое время оно может быть незаметным, однако быстро приводит к вялости и упадку сил.
Фудтерапевт и нутрициолог Анастасия Голобородько рассказала в своем Instagram, почему так важно сохранять питьевой режим, с чего начать и как контролировать.
Нутрициолог объясняет, что в случае обезвоживания организма телу не хватает воды, чтобы выполнять важные жизненные функции. Ведь вода поставляет питательные вещества в клетки и выводит из них отходы.
Если этот процесс нарушается, это может вносить дисбаланс в обмен веществ. Кроме того, вода вымывает часть стрессовых гормонов через почки. Поэтому дефицит воды приводит к еще большему стрессу.
Также жидкость помогает организму поддерживать оптимальный электролитный баланс, сохранять тело податливым и регулировать жировой обмен.
Поэтому питье достаточного количества воды должно быть приоритетным пунктом в здоровом питании.
Голобородько отмечает, что важно пить вовремя и не заменять воду сладкими, молочными напитками, чаем, кофе и соками, в том числе фрешами.
Как сохранять водный баланс:
Контролировать водный баланс можно довольно легко — по цвету мочи. Она должна быть светло-желтой или прозрачной. Это говорит о том, что ты пьешь достаточно.
Однако чем темнее и насыщеннее тон мочи (оранжевый или коричневый), тем степень дефицита воды выше.
Обезвоживание организма также оказывает негативное влияние на работу мозга и других систем нашего тела. Читай подробнее, какая норма воды для человека в день.
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