Вялость и упадок сил — чем грозит обезвоживание и как поддерживать питьевой режим

Обезвоживание организма — опасное состояние, на которое многие не обращают внимания. Некоторое время оно может быть незаметным, однако быстро приводит к вялости и упадку сил.

Фудтерапевт и нутрициолог Анастасия Голобородько рассказала в своем Instagram, почему так важно сохранять питьевой режим, с чего начать и как контролировать.

Почему вода незаменима

Нутрициолог объясняет, что в случае обезвоживания организма телу не хватает воды, чтобы выполнять важные жизненные функции. Ведь вода поставляет питательные вещества в клетки и выводит из них отходы.

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Если этот процесс нарушается, это может вносить дисбаланс в обмен веществ. Кроме того, вода вымывает часть стрессовых гормонов через почки. Поэтому дефицит воды приводит к еще большему стрессу.

Также жидкость помогает организму поддерживать оптимальный электролитный баланс, сохранять тело податливым и регулировать жировой обмен.

Поэтому питье достаточного количества воды должно быть приоритетным пунктом в здоровом питании.

Как поддерживать водный режим

Голобородько отмечает, что важно пить вовремя и не заменять воду сладкими, молочными напитками, чаем, кофе и соками, в том числе фрешами.

Как сохранять водный баланс:

Утром выпивай два стакана воды (можно теплой). Один стакан обязательно пей перед сном.

Всегда пей стакан воды за 10-20 минут перед едой или через 30-50 минут после. В случае жажды можно пить и во время еды.

Если интенсивно тренируешься или занимаешься спортом больше часа, то обязательно пополняй свой организм 500 мл воды. В других случаях пей столько, сколько хочешь.

Поддерживать водный баланс можно также влагой из свежих овощей, зелени и фруктов.

Употребляй другие напитки в чистом виде, то есть без сахара и молока. Пить кофе натощак нельзя.

Контролировать водный баланс можно довольно легко — по цвету мочи. Она должна быть светло-желтой или прозрачной. Это говорит о том, что ты пьешь достаточно.

Однако чем темнее и насыщеннее тон мочи (оранжевый или коричневый), тем степень дефицита воды выше.

Обезвоживание организма также оказывает негативное влияние на работу мозга и других систем нашего тела. Читай подробнее, какая норма воды для человека в день.

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