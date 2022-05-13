Повышение чувства гнева, растерянности и усталости. Как наш мозг реагирует на нехватку воды

Наверняка, всем известен тот факт, что организм человека на 75% состоит из воды. Она нужна нам для здоровой работы органов. Однако многие люди не соблюдают водный баланс и пренебрегают рекомендациями выпивать как минимум полтора литра воды в день.

Иногда люди забывают пить воду, когда находятся в состоянии шока. Это приводит к обезвоживанию организма.

Обезвоживание вызывает стресс для тела, а когда тело находится в стрессе, мы можем испытывать общие симптомы тревоги.

Вред обезвоживания для организма

Ограничение потребления воды приводит к снижению удовлетворенности, спокойствия, положительных эмоций и бодрости/активности, а увеличение потребления воды привело к уменьшению усталости и растерянности.

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Обезвоживание может вызвать плохое настроение. Легкое обезвоживание может вызвать чувство гнева, растерянности, напряжения и усталости.

Более того, вода обладает естественными успокаивающими свойствами. По данным Гарвардской медицинской школы, потребление достаточного количества воды может помочь вам снять тревожность.

Какая норма воды в день

По данным Национальной академии наук женщинам необходимо потреблять около 11,5 стакана (2,7 литра) жидкости в день, а мужчинам — 15,5 стакана (3,7 литра).

Рекомендации по поддержанию водного баланса

Употребляй норму воды ежедневно;

Фрукты и овощи содержат жидкость, и это тоже учитывается;

Можешь употреблять воду и органические рассыпные травяные чаи;

Избегай пакетированного травяного чая, поскольку он может содержать кофеин;

Пей воду или чай в течение дня, вместо того чтобы потреблять слишком много за один прием;

Каждый день пей чашку ромашкового чая.

В некоторых регионах Украины у людей нет водоснабжения, но без воды мы не можем прожить. Раньше мы рассказывали, как очистить воду в домашних условиях и сделать ее питьевой.