Повышение чувства гнева, растерянности и усталости. Как наш мозг реагирует на нехватку воды

Наверняка, всем известен тот факт, что организм человека на 75% состоит из воды. Она нужна нам для здоровой работы органов. Однако многие люди не соблюдают водный баланс и пренебрегают рекомендациями выпивать как минимум полтора литра воды в день.
Иногда люди забывают пить воду, когда находятся в состоянии шока. Это приводит к обезвоживанию организма.
Обезвоживание вызывает стресс для тела, а когда тело находится в стрессе, мы можем испытывать общие симптомы тревоги.
Обезвоживание вызывает стресс для тела, а когда тело находится в стрессе, мы можем испытывать общие симптомы тревоги.
Ограничение потребления воды приводит к снижению удовлетворенности, спокойствия, положительных эмоций и бодрости/активности, а увеличение потребления воды привело к уменьшению усталости и растерянности.
Обезвоживание может вызвать плохое настроение. Легкое обезвоживание может вызвать чувство гнева, растерянности, напряжения и усталости.
Более того, вода обладает естественными успокаивающими свойствами. По данным Гарвардской медицинской школы, потребление достаточного количества воды может помочь вам снять тревожность.
По данным Национальной академии наук женщинам необходимо потреблять около 11,5 стакана (2,7 литра) жидкости в день, а мужчинам — 15,5 стакана (3,7 литра).
В некоторых регионах Украины у людей нет водоснабжения, но без воды мы не можем прожить. Раньше мы рассказывали, как очистить воду в домашних условиях и сделать ее питьевой.