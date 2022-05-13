Повышение чувства гнева, растерянности и усталости. Как наш мозг реагирует на нехватку воды

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Богдана Макалюк, редактор сайта 13 мая 2022, 10:00
Як недостача води в організмі впливає на роботу мозку
Фото: Pexels

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