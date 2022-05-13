Збільшення почуття гніву, розгубленості та втоми. Як наш мозок реагує на недостачу води

Напевно, усім відомий той факт, що організм людини на 75% складається з води. Вона нам потрібна для здорової роботи органів. Проте багато людей не дотримуються водного балансу і нехтують рекомендаціями випивати якнайменше півтора літра води на день.

Інколи люди забувають пити воду, коли знаходяться в стані шоку. Це призводить до зневоднення організму.

Зневоднення викликає стрес для тіла, а коли тіло знаходиться в стресі, ми можемо відчувати загальні симптоми тривоги.

Шкода зневоднення для організму

Обмеження споживання води призводить до зниження задоволеності, спокою, позитивних емоцій та бадьорості/активності, а збільшення споживання води призвело до зменшення втоми та розгубленості.

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Зневоднення може викликати поганий настрій. Легке зневоднення може викликати почуття гніву, розгубленості, напруги та втоми.

Мало того, вода має природні заспокійливі властивості. За даними Гарвардської медичної школи, вживання достатньої кількості води може допомогти вам зняти тривожність.

Яка норма води на день

За даними Національної академії наук жінкам необхідно споживати близько 11,5 склянок (2,7 літра) рідини в день, а чоловікам — 15,5 склянок (3,7 літра).

Рекомендації для підтримки водяного балансу

Вживай норму води щодня;

Фрукти та овочі містять рідину, і це теж враховується;

Можеш вживати воду та органічні розсипні трав’яні чаї;

Уникай пакетованого трав’яного чаю, оскільки він може містити кофеїн;

Пий воду або чай протягом дня, замість того, щоб споживати занадто багато за один прийом;

Щодня пий чашку ромашкового чаю.

В деяких регіонах України в людей немає водопостачання, але без води ми не можемо прожити. Раніше ми розповідали, як очистити воду в домашніх умовах та зробити її питною.