Здоров'я та краса

Збільшення почуття гніву, розгубленості та втоми. Як наш мозок реагує на недостачу води

Богдана Макалюк, редакторка сайту 13 Травня 2022, 10:00
Як недостача води в організмі впливає на роботу мозку
Фото: Pexels

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