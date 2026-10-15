Пересадка гортензії восени: правила, які важливо знати новачкам у цій справі

Досвідчені садівники знають, що догляд за гортензією зовсім не складний. Через те, що ця квітка зовсім невибаглива, роботи і метушні з нею досить мало. При цьому гортензія є дуже привабливою: її використовують для прикрашання будинку, газонів або бордюрів.

Але для того, щоб квітка радувала тебе красивими бутонами ніжних пелюстків, потрібно знати, як правильно за нею доглядати. Що потрібно знати про осінню пересадку гортензії та про догляд після неї — читай у матеріалі.

Пересадка гортензії восени: оптимальні терміни

Садову гортензію часто пересаджують весною, до того, як на ній почнуть розпускатися бруньки. Але найкращий час для цього — саме осінь (середина вересня). Саме у цей час кущ встигне до настання морозів укорінитися та успішно перезимує, не наростивши при цьому молодих пагонів, які обов’язково загинуть у холоди.

Найкраще пересадку переносять рослини віком до 5 років.

Як тільки на пагонах перестають утворюватися нові бутони — це є сигналом до початку пересадки. Дуже важливо завершити роботи за місяць до початку осінніх заморозків, пересаджені кущі гортензії мають встигнути на той час закріпитися корінням у ґрунті.

Осіння пересадка гортензії: як правильно це робити

Щоб кущ встиг добре укорениться, слідуй простим порадам.

Вибери добре освітлену ділянку. При цьому вона не має сильно продуватися. Ґрунт для гортензій краще попередньо перевірити на кислотність. Для рослин підходить 5,5-6 рН. Ґрунт має бути родючим, в міру вологим, розсипчастим. Хороший ґрунт для вирощування гортензій складається з піску, листової землі, торфу та перегною, змішаних у пропорції 1:2:1:2. До основного субстрату можна додати 1 ст. л сечовини, 1 ст. кісткового борошна, та до 70 г подвійного суперфосфату. Полий землю в ямі. Саджанці розташуй так, щоб коренева шийка виявилася нижчою за рівень ґрунту на 2-3 см. Коріння саджанця розправ, після чого яму засип приготовленою землею. Після посадки кущ гортензії полів, а на поверхню приствольного кола поклади шар мульчі (соснову кору, хвойні голки, шишки, торф). Ширина ями має бути від 0,5 до 0,65 м. А довжина — від 0,3 до 0,4 м.

Гортензія: догляд після пересадки

Після всіх маніпуляцій потрібно правильно доглядати квіти. Поливати кожен кущ потрібно 2 відрами відстояної води 1 раз на тиждень.

Щоб запобігти висиханню кореневої грудки, потрібно мульчувати ґрунт. Наприклад, тирсою, корою дерев, тріскою. Якщо скоро будуть сильні морози, пересаджений молодий чагарник краще вкрити.

Раніше ми розповідали, коли пересаджувати хосту навесні та восени — найкращі терміни.

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