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Пересадка гортензії восени: правила, які важливо знати новачкам у цій справі

Анна Голішевська, редакторка сайту 15 Жовтня 2026, 17:30 3 хв.
Пересадка гортензії восени
Фото Unsplash

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