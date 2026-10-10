Стиль жизни

Почему нельзя дарить часы: приметы и реальность

Леся Манзюк, редактор сайта 10 октября 2026, 17:00 3 мин.
Чому не можна дарувати годинник: причини міфу та яка реальність
Фото Unsplash

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь