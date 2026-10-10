Почему нельзя дарить часы: приметы и реальность

Есть предметы, которые не рекомендуется дарить на день рождения. К таким предметам относятся ножи, свечи, зеркала и часы.

Читай, почему люди верят, что не стоит дарить часы любимому человеку и что делать, когда тебе подарили часы — в материале.

Выбор каждого верить или не верить в предрассудки. Одни говорят — я верю и выполняю предписания. Вторые — не верю, но лучше уберечься, ведь есть выбор. Третьи — не верю, если что-то и произошло, то это случайно, а никак потому, что нарушено неписаные правила.

Почему нельзя дарить часы на день рождения

По приметам нельзя дарить часы в день рождения, потому что это может привести к разлуке между дарителем и одаренным. Также считается, что когда подаренные часы остановится, отношения между людьми, которые любят друг друга, могут прекратиться в тот момент.

Также предки считали, что, даря часы, вы отмеряете время жизни человека или общение с ним. Пришли эти поверья еще со времен, когда люди верили в магию и боялись ее.

Первая примета пришла из Китая. Дело в том, что иероглиф, означающий часы, очень похож на тот, которым изображают смерть. Поэтому существует убеждение, что часы отсчитывают время до окончания земной жизни.

Что будет если подарить часы: приметы

В Японии часы ассоциируются с безвозвратно потерянным временем и быстрым приближением старости. Именно поэтому точные механизмы не прижились там как подарок из-за того, что напоминают возраст одаряемого.

В Европе считали, что вместе с часами даритель отдает другому человеку часть своего времени. Славянские народы верили, что часы в подарок принесут беды и печали.

На самом деле подаренные часы вряд ли могут доставить какие-то неприятности, а тем более беду в дом. Но если уж решено избежать того, что предсказывают, то следует знать и приметы как действовать, если уж тебе презентовали часы.

Что делать, когда тебе подарили часы

Чтобы уж точно не навлечь на себя и свой дом неприятностей, прежде чем согласиться получить часы в подарок и начать пользоваться ими, нужно предложить дарителю символическую плату за него. Считается, что этот способ позволяет полностью обойти приметы, запрещающие дарить и принимать часы в дар.

Другой способ обойти поверье — принять этот подарок не как прибор для измерения времени, а как элемент декора для дизайна интерьера.

И теперь подарок можно использовать где угодно:

на кухне;

в гостинной;

в спальне;

в прихожей.

Верить или не верить — тебе выбирать, но, мне кажется, не может хорошая и нужная вещь, подаренная с любовью и уважением, приносить беду. Главное надеяться на лучшее и быть на позитиве.

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