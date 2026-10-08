Маринованные опята на зиму: простой рецепт грибов в банках

Маринованные опята считаются довольно вкусной и простой заготовкой, которая нравится любителям грибочков. Поэтому если ты купил (-ла) или насобирал (-ла) слишком много опят, лучше не выбрасывать их в помойку, а попробовать вкусно замариновать.
Таким образом в твоем холодильнике или погребе всегда найдется вкусняшка для себя или гостей. Как приготовить опята на зиму в домашних условиях — читай в материале.
Опята на зиму: рецепт с чесноком и гвоздикой
Ингредиенты:
- 3 кг опят;
- 1.5 ст.л соли;
- 900 мл воды;
- 7 горошин черного перца;
- 1 ст.л сахара;
- 5 зубчиков чеснока;
- 3 лавровых листочка;
- 5-7 бутонов гвоздики;
- 8 ст.л уксуса;
- 1-2 ст.л растительного масла.
Способ приготовления:
- В первую очередь хорошо промойте грибы и очистите их от грязи. Засыпь в большую кастрюлю и отваривай в кипятке в течение 5 мин.
- Слей воду и залей холодную. Добавь в заготовку соль и вари еще 30 мин.
- Откинь на дуршлаг. В другой кастрюле кипяти литр воды, добавь соль и специи. После того как вода закипит, вливай уксус.
- В кипящий маринад высыпай опята и вари в течение 5 мин.
- Выложи грибы в банку вместе с рассолом, залей маслом и закрой крышкой. Через неделю закуску попробуй на готовность.
Как закрыть опята на зиму: классический рецепт
Ингредиенты:
- 2,5 кг опят;
- 1 л воды;
- 3 ст. л сахара;
- 60 г соли;
- 9 шт. перца горошком;
- 3-4 шт. укропа;
- 100 мл уксуса.
Способ приготовления:
- Промой грибы и берись за маринад.
- Для этого доведи до кипения воду, затем добавь все специи (вместе с сахаром) и раствори в кипящей воде.
- Слей в большую миску раствор и процеди. Еще раз доведи до кипения и долей уксус. Прокипяти в течение 5 мин.
- Грибы порежь тонкими пластинками или квадратными ломтиками.
- Ставь воду на огонь обязательно посоли, закинь туда опята и вари примерно 15 мин.
- После этого слей грибы и промой их горячей водой. Выложи в банки и закрой.
Маринованные опята на зиму в банках с петрушкой
Ингредиенты:
- 1 кг опят;
- 3-4 ст. л. соли каменной;
- перец горошек;
- укроп;
- вода;
- 3 зубчика чеснока;
- уксус;
- лавровый лист;
- головка лука.
Способ приготовления:
- В первую очередь перебери грибы от мусора, обрежь нижнюю часть ножки.
- Помой и залей теплой водой. Оставь постоять несколько часов.
- Тщательно промой и положи грибы в кастрюлю. Залей туда же воды (примерно большую часть опят).
- Вари на среднем огне в течение 20 мин.
- Откинь на дуршлаг и еще раз промой продукт. Поставь в чистую емкость.
- Залей хорошо водой и провари 30 мин. Добавь специи (соль, перец горошком, лавровый лист, укроп и головку лука).
- Проваривай все это еще 10 мин. Бросай к ним мелко порезанный, очищенный чеснок.
- Уваривай блюдо еще несколько минут. Добавь уксус.
- Вылови лавровый лист, лук. Через минуту варево переводи в стерилизованные баночки.
- Заполни их на 2/3 объема, а все остальное залей рассолом. Закатывай металлическими крышками. Переверни их вверх донышком. Заверни в теплое одеяло и оставь до полного охлаждения.
А хочешь знать, как консервировать грибы на зиму: даем отдельный рецепт быстрого приготовления – читай.
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