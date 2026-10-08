Маринованные опята на зиму: простой рецепт грибов в банках

Маринованные опята считаются довольно вкусной и простой заготовкой, которая нравится любителям грибочков. Поэтому если ты купил (-ла) или насобирал (-ла) слишком много опят, лучше не выбрасывать их в помойку, а попробовать вкусно замариновать.

Таким образом в твоем холодильнике или погребе всегда найдется вкусняшка для себя или гостей. Как приготовить опята на зиму в домашних условиях — читай в материале.

Опята на зиму: рецепт с чесноком и гвоздикой

Ингредиенты:

3 кг опят;

1.5 ст.л соли;

900 мл воды;

7 горошин черного перца;

1 ст.л сахара;

5 зубчиков чеснока;

3 лавровых листочка;

5-7 бутонов гвоздики;

8 ст.л уксуса;

1-2 ст.л растительного масла.

Способ приготовления:

В первую очередь хорошо промойте грибы и очистите их от грязи. Засыпь в большую кастрюлю и отваривай в кипятке в течение 5 мин. Слей воду и залей холодную. Добавь в заготовку соль и вари еще 30 мин. Откинь на дуршлаг. В другой кастрюле кипяти литр воды, добавь соль и специи. После того как вода закипит, вливай уксус. В кипящий маринад высыпай опята и вари в течение 5 мин. Выложи грибы в банку вместе с рассолом, залей маслом и закрой крышкой. Через неделю закуску попробуй на готовность.

Как закрыть опята на зиму: классический рецепт

Ингредиенты:

2,5 кг опят;

1 л воды;

3 ст. л сахара;

60 г соли;

9 шт. перца горошком;

3-4 шт. укропа;

100 мл уксуса.

Способ приготовления:

Промой грибы и берись за маринад. Для этого доведи до кипения воду, затем добавь все специи (вместе с сахаром) и раствори в кипящей воде. Слей в большую миску раствор и процеди. Еще раз доведи до кипения и долей уксус. Прокипяти в течение 5 мин. Грибы порежь тонкими пластинками или квадратными ломтиками. Ставь воду на огонь обязательно посоли, закинь туда опята и вари примерно 15 мин. После этого слей грибы и промой их горячей водой. Выложи в банки и закрой.

Маринованные опята на зиму в банках с петрушкой

Ингредиенты:

1 кг опят;

3-4 ст. л. соли каменной;

перец горошек;

укроп;

вода;

3 зубчика чеснока;

уксус;

лавровый лист;

головка лука.

Способ приготовления:

В первую очередь перебери грибы от мусора, обрежь нижнюю часть ножки. Помой и залей теплой водой. Оставь постоять несколько часов. Тщательно промой и положи грибы в кастрюлю. Залей туда же воды (примерно большую часть опят). Вари на среднем огне в течение 20 мин. Откинь на дуршлаг и еще раз промой продукт. Поставь в чистую емкость. Залей хорошо водой и провари 30 мин. Добавь специи (соль, перец горошком, лавровый лист, укроп и головку лука). Проваривай все это еще 10 мин. Бросай к ним мелко порезанный, очищенный чеснок. Уваривай блюдо еще несколько минут. Добавь уксус. Вылови лавровый лист, лук. Через минуту варево переводи в стерилизованные баночки. Заполни их на 2/3 объема, а все остальное залей рассолом. Закатывай металлическими крышками. Переверни их вверх донышком. Заверни в теплое одеяло и оставь до полного охлаждения.

А хочешь знать, как консервировать грибы на зиму: даем отдельный рецепт быстрого приготовления – читай.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!