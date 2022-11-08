Электронный или механический: как выбрать качественный тонометр

Чтобы контролировать артериальное давление, всегда нужно иметь под рукой тонометр. Какой из них самый точный — механический или электронный? В материале мы рассказываем, как выбрать тонометр и чем они отличаются.

Как выбрать тонометр

Если ты выбираешь девайс для пожилого человека, лучше отдать предпочтение электронному тонометру. Он простой в использовании, не нуждается в помощи посторонних (в отличие от механического) и точнее фиксирует данные об артериальном давлении за определенный период времени.

Также электронный тонометр фиксирует, есть ли у пациента аритмия, и уведомляет об этом. А еще цифры на электронном тонометре проще рассмотреть. К тому же, некоторые тонометры можно подключить к приложению в телефоне и следить за здоровьем родных даже на расстоянии.

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Чтобы проверить исправность тонометра, необходимо найти его модель на сайте STRIDE BP. Если он там есть, значит тонометр прошел проверки и точен в измерении.

Если ты не доверяешь электронному гаджету, можешь выбрать полуавтоматический тонометр. Он имеет грушу и электронное табло и действует по схожему с механическим принципом: нужно накачать грушу, а затем дождаться, пока девайс измерит давление.

Если ты ищешь измеритель давления для ребенка, можно выбрать тонометр на палец. Он не причиняет дискомфорта во время измерений, а еще не будет пугать ребенка внешним видом.

Стандартные составляющие тонометра обычно изготовлены из латекса и резины. Так что если ребенок имеет склонность к аллергии, лучше предпочесть электронный тонометр на палец.

Для взрослых он также подходит, поскольку является самым компактным и удобным в использовании.

Если ты доверяешь только проверенным приборам и хочешь иметь всегда точный результат — рекомендуем выбрать механический тонометр. Он самый сложный в использовании, ведь нуждается в человеке рядом, который измерил бы давление.

Механический тонометр является самым точным в измерении, он не требует батареек. Однако нужно иметь навыки измерения и хороший слух, чтобы слышать через фонендоскоп сердцебиение.

Врачи до сих пор используют механические тонометры из-за их точности. Так что если у тебя есть кто-то рядом, кто может помочь измерить давление, выбирай эту модель.

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