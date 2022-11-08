Електронний чи механічний: як вибрати якісний тонометр

Щоб контролювати артеріальний тиск, завжди потрібно мати під рукою тонометр. Який із них найточніший — механічний чи електронний? У матеріалі ми розповідаємо, як вибрати тонометр і чим вони відрізняються.

Як вибрати тонометр

Якщо ти вибираєш девайс для літньої людини, найкраще віддати перевагу електронному тонометру. Він простий у використанні, не потребує допомоги сторонніх (на відміну від механічного) і точніше фіксує дані про артеріальний тиск за певний період.

Також електронний тонометр фіксує, чи є в пацієнта аритмія, та сповіщає про це. А ще цифри на електронному тонометрі простіше розгледіти. До того ж деякі тонометри можна підключити до застосунку в телефоні та слідкувати за здоров’ям рідних навіть на відстані.

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Щоб перевірити справність тонометра, необхідно знайти його модель на сайті STRIDE BP. Якщо він там є, це означає, що тонометр пройшов перевірку та є точним у вимірюваннях.

Якщо ти не довіряєш електронному девайсу, можеш обрати напівавтоматичний тонометр. Він має грушу та електронне табло і діє за схожим із механічним принципом: потрібно накачати грушу, а потім дочекатися, поки девайс виміряє тиск.

Якщо ти шукаєш вимірювач тиску для дитини, можна обрати тонометр на палець. Він не завдає дискомфорту під час вимірювань, а ще не лякатиме дитину своїм виглядом.

Стандартні складові тонометру зазвичай виготовлені з латексу та гуми. Тож якщо дитина має алергії, краще віддати перевагу електронному тонометру на палець.

Для дорослих він також підходить, бо є найкомпактнішим і зручним у використанні.

Якщо ти довіряєш лише перевіреним приладам і хочеш мати завжди точний результат — радимо обрати механічний тонометр. Він найскладніший у використанні, адже потребує людини поруч, яка б виміряла тиск.

Механічний тонометр найточніший у вимірюванні, не потребує батарейок. Проте потрібно мати навички вимірювання та гарний слух, щоб чути через фонендоскоп серцебиття.

Лікарі й досі використовують механічні тонометри через їхню точність. Тож якщо в тебе є поруч хтось, хто може допомогти виміряти тиск, вибирай цю модель.

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