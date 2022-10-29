Здоров'я та краса

Перевір, чи твоє серце здорове. Який нормальний пульс у дорослих

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 29 Жовтня 2022, 07:30
пульс
Фото: Pexels

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