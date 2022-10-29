Перевір, чи твоє серце здорове. Який нормальний пульс у дорослих

Постійні тривоги та атаки ворога змушують наше серце битися частіше, а нас самих — почуватися гірше. Та перш ніж приймати заспокійливі препарати, варто визначити, чи справді частота пульсу критично висока.

Зробити це можна без жодних додаткових приладів. Далі ти дізнаєшся, яким має бути нормальний пульс у чоловіків та жінок у стані спокою та після фізичних навантажень.

Пульс здорової людини

Пульс вимірюється за кількістю скорочень серцевого м’яза за одну хвилину. Частота серцевих скорочень (ЧСС) змінюється залежно від того, в якому фізичному та емоційному стані перебуває людина.

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Нормальний показник пульсу для чоловіків та жінок вважається в межах 60-100 ударів за хвилину. Але у більшості здорових дорослих ЧСС в стані спокою — 60-80 уд./хв, і це теж норма.

Нормальна частота серцевих скорочень у чоловіків за віком:

18-20 років — 60-100 уд./хв;

20-30 років — 50-90 уд./хв;

30-40 років — 60-90 уд./хв;

40-50 років — 60-80 уд./хв;

50-60 років — 65-85 уд./хв;

60 років і старше — 70-90 уд./хв.

Нормальна частота серцевих скорочень у жінок за віком:

18-20 років — 60-100 уд./хв;

20-30 років — 60-70 уд./хв;

30-40 років — 70 уд./хв;

40-50 років — 75-80 уд./хв;

50-60 років — 80-83 уд./хв;

60 років і старше — 80-85 уд./хв.

Показники твого пульсу у стані спокою та після фізичної активності чи емоційної напруги будуть різнитися, і це нормально.

Частота серцевих скорочень може залежати також від:

Віку. Чим старша людина, тим швидше б’ється серце, адже йому треба докладати зусиль, щоб перекачувати більше крові в органи. Статі — у жінок він трохи вищий, ніж у чоловіків. Фізичної активності. Вона змушує серце працювати швидше, збільшуючи частоту пульсу. Загального стану здоров’я та маси тіла. Різкої зміни положення тіла. З віком навіть така дрібничка, як різкий підйом з лежачого у сидяче положення, може змусити серце битися частіше. Прийому деяких медикаментів, зокрема антигіпертензивних, які збільшують частоту пульсу.

Головне, щоб він не виходив за межі твого максимального показника. Максимальний пульс розраховують за формулою: 220 – твій вік = максимальний пульс.

Як виміряти пульс (ЧСС)

Тепер, коли ти знаєш, яким твій пульс має бути в ідеалі, треба правильно його виміряти. Важливо робити це у стані спокою. Після будь-яких фізичних навантажень має пройти бодай 10 хв.

Променеву артерію, яка показує пульс, можна знайти у двох місцях. Перше розташоване на зап’ясті, а друге — на шиї, біля дихального горла. Якщо ти намацав(-ла) пульсацію — ти на правильному шляху.

Коли ти знайшов(-ла) свою артерію, треба запустити секундомір і протягом 15 секунд рахувати кількість ударів. Після цього помнож своє число на чотири й отримаєш кількість серцевих скорочень за хвилину.

Якщо твій пульс занадто слабкий чи високий, то це може сигналізувати про захворювання. До прикладу, якщо пульс постійно високий, то може розвинутися аритмія, що це за хвороба та чим вона небезпечна, читай у нашому матеріалі.

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