Проверь, здорово ли твое сердце. Какой нормальный пульс у взрослых

Постоянные тревоги и атаки врага заставляют наше сердце биться чаще, а нас самих — чувствовать себя хуже. Но прежде чем принимать успокаивающие препараты следует определить, действительно ли частота пульса критически высока.

Сделать это можно без дополнительных приборов. Ты узнаешь, каким должен быть нормальный пульс у мужчин и женщин в состоянии покоя и после физических нагрузок.

Пульс здорового человека

Пульс измеряется по количеству сокращений сердечной мышцы за одну минуту. Частота сердечных сокращений (ЧСС) изменяется в зависимости от того, в каком физическом и эмоциональном состоянии находится человек.

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Нормальный показатель пульса для мужчин и женщин считается в пределах 60-100 ударов в минуту. Но у большинства здоровых взрослых ЧСС в состоянии покоя — 60-80 уд./мин, и это тоже норма.

Нормальная частота сердечных сокращений у мужчин по возрасту:

18-20 лет — 60-100 уд./мин;

20-30 лет — 50-90 уд./мин;

30-40 лет — 60-90 уд./мин;

40-50 лет — 60-80 уд./мин;

50-60 лет — 65-85 уд./мин;

60 лет и старше — 70-90 уд./мин.

Нормальная частота сердечных сокращений у женщин по возрасту:

18-20 лет — 60-100 уд./мин;

20-30 лет — 60-70 уд./мин;

30-40 лет — 70 уд./мин;

40-50 лет — 75-80 уд./мин;

50-60 лет — 80-83 уд./мин;

60 лет и старше — 80-85 уд./мин.

Показатели твоего пульса в состоянии покоя и после физической активности или эмоционального напряжения будут разниться, и это нормально

Частота сердечных сокращений может зависеть также от:

Возраста. Чем старше человек, тем быстрее бьется сердце, ведь ему нужно прилагать усилия, чтобы перекачивать больше крови в органы. Пола — у женщин он немного выше, чем у мужчин. Физической активности. Она заставляет сердце работать быстрее, увеличивая частоту пульса. Общего состояния здоровья и массы тела. Резкого изменения положения тела. С возрастом даже такая мелочь, как резкий подъем из лежачего в сидячее положение, может заставить сердце биться чаще. Прием некоторых медикаментов, в том числе антигипертензивных, увеличивающих частоту пульса.

Главное, чтобы он не выходил за пределы твоего максимального показателя. Максимальный пульс рассчитывается по формуле: 220 – твой возраст = максимальный пульс.

Как измерить пульс (ЧСС)

Теперь, когда ты знаешь, каким твой пульс должен быть в идеале, нужно правильно его измерить. Важно делать это в состоянии покоя. После любых физических нагрузок должно пройти хотя бы 10 мин.

Лучевую артерию, показывающую пульс, можно найти в двух местах. Первое находится на запястье, а второе — на шее у дыхательного горла. Если ты нащупал(-а) пульсацию, ты на правильном пути.

Когда ты нашел(-ла) свою артерию, нужно запустить секундомер и в течение 15 секунд считать количество ударов. После этого умножь свое число на четыре и получишь количество сердечных сокращений в минуту.

Если твой пульс слишком слабый или высокий, это может сигнализировать о заболеваниях. К примеру, если пульс постоянно высокий, то может развиться аритмия, что это за болезнь и чем она опасна, читай в нашем материале.

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