Здоровье и красота

Проверь, здорово ли твое сердце. Какой нормальный пульс у взрослых

Вероника Кононенко, редактор сайта 29 октября 2022, 07:30
пульс
Фото: Pexels

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