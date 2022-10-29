Проверь, здорово ли твое сердце. Какой нормальный пульс у взрослых

Постоянные тревоги и атаки врага заставляют наше сердце биться чаще, а нас самих — чувствовать себя хуже. Но прежде чем принимать успокаивающие препараты следует определить, действительно ли частота пульса критически высока.
Сделать это можно без дополнительных приборов. Ты узнаешь, каким должен быть нормальный пульс у мужчин и женщин в состоянии покоя и после физических нагрузок.
Пульс измеряется по количеству сокращений сердечной мышцы за одну минуту. Частота сердечных сокращений (ЧСС) изменяется в зависимости от того, в каком физическом и эмоциональном состоянии находится человек.
Нормальный показатель пульса для мужчин и женщин считается в пределах 60-100 ударов в минуту. Но у большинства здоровых взрослых ЧСС в состоянии покоя — 60-80 уд./мин, и это тоже норма.
Показатели твоего пульса в состоянии покоя и после физической активности или эмоционального напряжения будут разниться, и это нормально
Главное, чтобы он не выходил за пределы твоего максимального показателя. Максимальный пульс рассчитывается по формуле: 220 – твой возраст = максимальный пульс.
Главное, чтобы он не выходил за пределы твоего максимального показателя. Максимальный пульс рассчитывается по формуле: 220 – твой возраст = максимальный пульс.
Теперь, когда ты знаешь, каким твой пульс должен быть в идеале, нужно правильно его измерить. Важно делать это в состоянии покоя. После любых физических нагрузок должно пройти хотя бы 10 мин.
Лучевую артерию, показывающую пульс, можно найти в двух местах. Первое находится на запястье, а второе — на шее у дыхательного горла. Если ты нащупал(-а) пульсацию, ты на правильном пути.
Когда ты нашел(-ла) свою артерию, нужно запустить секундомер и в течение 15 секунд считать количество ударов. После этого умножь свое число на четыре и получишь количество сердечных сокращений в минуту.
Если твой пульс слишком слабый или высокий, это может сигнализировать о заболеваниях. К примеру, если пульс постоянно высокий, то может развиться аритмия, что это за болезнь и чем она опасна, читай в нашем материале.
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