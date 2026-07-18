Стиль жизни Здоровье и красота

Снизить риск деменции до 45%: ВОЗ дала новые рекомендации

Юлия Хоменко, редактор сайта 18 июля 2026, 16:00 3 мин.
Что поможет сохранить здоровье мозга
Фото Pexels

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