Снизить риск деменции до 45%: ВОЗ дала новые рекомендации

Всемирная организация здравоохранения представила обновлённые рекомендации по профилактике деменции. В документе собраны современные научные данные о том, какие привычки и изменения образа жизни могут помочь снизить риск когнитивных нарушений и отсрочить развитие заболевания.

В ВОЗ подчеркивают, что деменция остается одной из самых серьёзных проблем общественного здравоохранения. Сегодня с этим диагнозом живут более 57 миллионов человек во всём мире, а ежегодно количество новых случаев увеличивается почти на 10 миллионов. Самой распространённой формой является болезнь Альцгеймера, на которую приходится около двух третей всех случаев.

Почти половине случаев можно предотвратить

Хотя полностью вылечить деменцию пока невозможно, специалисты отмечают, что примерно 45% факторов риска можно изменить. Речь прежде всего идёт об образе жизни и контроле хронических заболеваний.

В рекомендациях советуют:

регулярно заниматься физической активностью;

отказаться от курения;

ограничить или полностью исключить алкоголь;

придерживаться здорового рациона;

поддерживать активную социальную жизнь;

тренировать память и мышление;

по возможности уменьшать воздействие загрязнённого воздуха.

Отдельное внимание эксперты уделяют контролю артериального давления, уровня холестерина и сахара в крови. Именно гипертония, диабет и сердечно-сосудистые заболевания значительно повышают риск развития деменции.

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Слух также имеет значение

В ВОЗ обратили внимание ещё на один фактор, который часто недооценивают, — потерю слуха. Людям с нарушениями слуха рекомендуют своевременно пользоваться слуховыми аппаратами, поскольку это может стать частью комплексной профилактики когнитивного ухудшения.

Несмотря на популярность витаминных комплексов, эксперты не рекомендуют принимать витамины группы B, витамин E, омега-3 жирные кислоты или поливитамины для профилактики деменции, если у человека не подтверждён их дефицит.

По данным организации, на сегодняшний день нет достаточных доказательств того, что такие добавки способны снизить риск развития заболевания. В то же время их бесконтрольное применение может иметь нежелательные последствия.

Почему это важно

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул, что современная наука уже даёт достаточно знаний о факторах, которые влияют на здоровье мозга.

— Сегодня мы знаем значительно больше о том, что повышает риск деменции. Новые рекомендации помогут странам использовать эти знания на практике и защищать когнитивное здоровье населения, — отметил он.

Специалисты также напоминают, что деменция влияет не только на память и мышление. Заболевание постепенно лишает человека самостоятельности, усложняет повседневную жизнь и создаёт большую нагрузку для семей и системы здравоохранения.

По оценкам ВОЗ, экономические потери от деменции в мире уже достигают около 1,3 триллиона долларов США ежегодно, причем значительная часть этих расходов связана с неоплачиваемым уходом, который обеспечивают родные и близкие.

Новые рекомендации должны помочь странам активнее внедрять профилактику, чтобы как можно больше людей могли дольше сохранять память, независимость и качество жизни.

Никто не застрахован от генетических заболеваний. Деменцией сейчас страдает тот самый Крепкий орешек Брюс Уиллис. Актёр уже утратил способность ходить и говорить, сообщила его семья.

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