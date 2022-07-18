Ничто не свернет нас с пути к свободе: почему мир отмечает день Нельсона Манделы и чем отличился революционер

Как не потерять веру в свою свободу, будучи заключенным рядом с мысом Доброй Надежды? Когда отбываешь пожизненное заключение за то, что стремился принести своему народу свободу и демократические устои, сил для продолжения хватит, только если ты Нельсон Мандела.

Ничто не свернет нас с пути к свободе. Мы не должны позволить страху помешать нам.

Он родился в период апартеида и прожил 27 лет в тюрьме, но стал символом свободы и предвестником демократии на африканском континенте.

В его честь Генеральная Ассамблея ООН учредила Международный день Нельсона Манделы 18 июля. Сам он, как человек, чья жизнь прошла в двух разных по настроениям веках, вписал свое имя в историю демократии на сотни лет вперед и в душах миллионов.

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Кем был и чем запомнился Нельсон Мандела

Когда в Украине продолжалась борьба за независимость, где-то в далеком африканском селе под названием Мвезо родился один из главных в этом мире борцов за свободу. Так, в 1918 году Нельсон Мандела начал свой путь свободного человека.

Я не родился жаждущим свободы. Я родился свободным — свободным в каждом известном мне смысле. И только тогда, когда я начал узнавать, что моя свобода мальчишки — это иллюзия, тогда я почувствовал жажду за ней.

Маленький мальчик, которого тогда назвали Ролиглагла (в переводе — непоседливый), родился в семье королевского советника. Его судьба была уже определена за него родителями.

В семилетнем возрасте он первым в семье отправился на учебу в школе и с тех пор получил от своей учительницы новое имя — Нельсон. Как родители, так и сам мальчик считали, что образование проложит ему дорогу в хорошую жизнь, а оказалось — в вечную, которая станет символом для целого народа.

От школьника до революционера

После окончания первого курса Нельсон Мандела вынужден уйти из университета, поскольку начал участвовать в бойкоте студенческого совета против политики руководства. После первого глотка свободы среди тесной толпы протестующих молодому революционеру приходится работать где угодно.

Таким образом от охранника рудника Мандела вырос до клерка в юридической фирме, в результате получив возможность все же закончить обучение. Едва получив специальность правоведа, мужчина принимает участие в создании студенческой лиги Африканского национального конгресса, которую впоследствии и возглавляет.

Во время учебы Мандела не раз сталкивается с пренебрежительным отношением и несправедливостью апартеида, против которого начинает свою борьбу.

В то время темнокожие были лишены элементарных прав — получить квалифицированную медицинскую помощь, получить образование. Даже попить воды и сесть в автобусе где захочется, а не в специально отведенных местах, было практически невозможно.

Если поначалу Мандела вел борьбу более лояльными путями, то после расстрела мирной демонстрации создал боевые группы для борьбы с несправедливостью.

Впоследствии его арестуют за совершение актов саботажа и вооруженного сопротивления, несмотря на заявления на суде, что он стремится всего лишь построить демократическое общество для всех рас и народов. Мандела остается за решеткой долгих 27 лет, большую часть из которых он проводит на острове возле мыса Доброй Надежды.

Лишение свободы, но не ее духа

Ему не раз предлагали выйти на свободу в обмен на то, что его последователи прекратят вооруженную борьбу. Однако Мандела был уверен, что заключенный не может вести переговоры, пока сам не получит свободу.

Свобода неделима, оковы на одном человеке из моего народа — это оковы на всех, а оковы на всем народе — это оковы на мне.

Только в 1990 году, когда тогдашний президент ЮАР Фредерик Виллем де Клерк признал организацию Нельсона Манделы Африканский национальный конгресс легальной, революционера отпустили на свободу.

Прошло всего четыре года, как сам Мандела стал президентом ЮАР — одним из самых любимых народом. За время своего правления он принял ряд наиболее важных решений для любого государства.

Среди них, в частности, внедрение бесплатного медицинского обслуживания, закона о трудовых отношениях, равенстве трудоустройства. Кроме того, он приложил руку к подключению электрической сети миллионам жителей страны, строительству и реконструкции больниц.

Сам государственный деятель получил признание не только у себя на родине, но и по всему миру, получив около 250 выдающихся наград, среди которых и Нобелевская премия мира.

Его поддержка среди народа достигала 80%. Но когда истек срок правления, Нельсон Мандела уверенно заявил, что не стремится больше занимать одну из важнейших должностей в стране. После этого 81-летний мужчина решил заняться благотворительностью и посвятить остаток жизни освещению проблемы ВИЧ и СПИД.

Жизнь как сплошная борьба с несправедливостью завершилась 6 декабря 2013 года. Однако память о Нельсоне Манделе продолжает жить и по сей день, в том числе и в его день рождения.

История дня Нельсона Манделы

Еще при жизни выдающегося деятеля ЮАР в ноябре 2009 года ООН объявила о праздновании Международного дня Нельсона Манделы в день рождения революционера — 18 июля.

Тем самым организация признала жизненные ценности Нельсона Манделы и его преданного служения человечеству — борьбу за демократию и содействие становлению мира.

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Кампания к этому выдающемуся дню провозглашает, что это глобальный призыв к действию, цель которого напомнить каждому человеку — у него есть силы, чтобы изменить мир.

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После смерти революционера Генеральная Ассамблея ООН учредила также премию Нельсона Манделы за достижения в служении человечеству.









Как отмечать день Нельсона Манделы

ООН призывает в этот день каждого человека в мире сделать первый шаг к положительным изменениям в мире и попытаться помочь хотя бы одному человеку.

Поскольку организаторы утверждают, что каждый может влиять на мировые процессы, таким образом, он должен помнить об ответственности и обязанности изменить мир к лучшему.

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