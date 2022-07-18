Рассказы

Ничто не свернет нас с пути к свободе: почему мир отмечает день Нельсона Манделы и чем отличился революционер

Даниэла Долотова, редактор сайта 18 июля 2022, 07:00
Нельсон Мандела
Фото: Unsplash, Pexels

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