ООН зафиксировала рост угрозы для гражданских из-за российских дроновых атак

На плановом обновлении информации для Совета ООН по правам человека в Женеве прозвучали тревожные заявления о стремительном ухудшении гуманитарной ситуации в Украине. Заместитель Верховного комиссара по правам человека Нада Аль-Нашиф подчеркнула, что уровень опасности для гражданского населения продолжает расти, прежде всего из-за массированных атак российских беспилотников малой дальности.

По ее словам, только за первые два месяца текущего года количество потерь почти удвоилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о новой волне эскалации террора против мирных жителей.

Масштабы дронового террора и уязвимость пожилых людей

Анализируя структуру жертв в прифронтовых зонах, представители ООН обнаружили крайне болезненную закономерность. Г-жа Аль-Нашиф отметила:

В течение первых двух месяцев этого года 60 процентов всех жертв среди гражданского населения пришлось на прифронтовые регионы, и почти половина погибших были пожилыми людьми. Ключевым инструментом убийств стали дроны малой дальности, удары которых по районам, подконтрольным украинскому правительству, стали причиной 95 процентов всех зафиксированных потерь.

По данным управления, если в течение 2025 года от таких атак погибло по меньшей мере 580 человек, то начало текущего года демонстрирует еще более ужасающую динамику: 107 убитых и 430 раненых только за январь и февраль.

Прифронтовая ловушка: невозможность эвакуации и гуманитарный кризис

Ситуация в районах непосредственного соприкосновения остается критической, особенно на территориях, которые в данный момент находятся под российской оккупацией.

Нада Аль-Нашиф обратила особое внимание на Алешковский район Херсонской области, где жители фактически оказались в изоляции из-за постоянных налетов беспилотников и минирования основных путей.

Наряду с минами вдоль дорог эвакуация чрезвычайно сложна и опасна, оставляя многих людей в ловушке у фронта, — подчеркнула заместитель Верховного комиссара.

Такие условия приводят не только к физической угрозе, но и к острому дефициту продуктов питания и отсутствию базовой медицинской помощи.

Замерзшие дома и украденное образование: удар по энергосистеме

Эта зима стала одной из самых сложных за все время полномасштабного вторжения из-за целенаправленного уничтожения украинской инфраструктуры. В ООН констатируют, что Россия существенно усилила атаки на системы отопления жилых домов, что привело к массовым отключениям электроэнергии продолжительностью до 22 часов в сутки в отдельных регионах.

Как отметила Аль-Нашиф, сотни тысяч людей неделями выживали при температурах ниже -15°C без доступа к теплу. На это критическое влияние обратил внимание и ЮНИСЕФ. Энн Гранджан, специалист Детского фонда, сообщила, что из-за энергетического коллапса украинские дети потеряли примерно 79–88 процентов эффективного времени обучения только за период с середины января по середину февраля.

Отдельной и чрезвычайно тяжелой темой доклада стало отношение России к украинским защитникам, находящимся в плену. Статистические данные, обнародованные в Женеве, свидетельствуют о системном характере военных преступлений.

Более 96 процентов украинских военнопленных, которых мы опрашивали, заявили, что во время заключения их пытали и подвергали жестокому обращению, — заявила г-жа Аль-Нашиф.

Она прямо призвала Москву прекратить внесудебные казни и пытки, требуя от российской стороны полноценного выполнения обязательств по международному праву. В то же время Украину призвали продолжать работу над защитой пленных от злоупотреблений и обеспечивать права переселенцев.

Постоянный представитель Украины при ООН в Женеве Евгений Цымбалюк в ответ на отчет подчеркнул, что принудительное переселение и террор против гражданских являются сознательной стратегией Кремля для подавления инакомыслия на оккупированных землях.

Российская делегация прогнозируемо отвергла все обвинения, традиционно обвинив мониторинговую миссию в предвзятости. Между тем, представители 47 государств – членов Совета, в частности Германия, выразили глубокое возмущение усиленными атаками на мирное население, вселяющими страх и травму.

Даже делегация Китая, несмотря на свою осторожную позицию, подчеркнула обязательство страны способствовать переговорам о мире и продвигать политическое урегулирование кризисной ситуации.

