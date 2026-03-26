Массированная атака на Одесскую область: враг попал по портам и энергетической инфраструктуре

В ночь на 26 марта 2026 года Одесская область снова стала целью масштабного удара российских беспилотников. Как сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер, в результате вражеской атаки существенные повреждения получили объекты портовой, энергетической и промышленной инфраструктуры региона.

Масштабный обстрел привел к ранению одного человека, которому оказывается необходимая медицинская помощь. На местах попадания вспыхнули пожары, однако благодаря слаженной работе подразделений ГСЧС огонь удалось оперативно локализовать и ликвидировать.

В результате атаки на Одесчину повреждены промышленные объекты, есть пострадавший

Из-за целенаправленных ударов по энергетическим узлам в отдельных населенных пунктах Одесчины наблюдаются значительные перебои с электроснабжением.

В областной администрации уверяют, что все объекты критической инфраструктуры, в частности больницы и водоканалы, уже переведены на резервные источники питания, что позволяет поддерживать жизнедеятельность региона в экстренных условиях.

Сейчас профильные службы проводят интенсивные аварийно-восстановительные работы, пытаясь в кратчайшие сроки стабилизировать ситуацию в сети и вернуть свет в жилища граждан.

Ситуация находится под постоянным контролем ОВА, а специалисты работают над оценкой ущерба, нанесенного промышленному сектору и портовым терминалам, имеющим стратегическое значение для экспорта.

Фото: Олег Кипер.

