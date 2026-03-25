Защита инфраструктуры: к сбиванию дронов в портах и ​​на железной дороге привлекли членов ДФТО

В последнее время логистическая инфраструктура Украины стала приоритетной целью массированных атак российских оккупационных войск.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в интервью Радио Свобода раскрыл стратегический замысел врага: Россия стремится полностью заблокировать экспортный потенциал страны и разорвать цепи поставок в прифронтовые территории, в частности Донецкую область.

По словам чиновника, интенсивность обстрелов железной дороги достигла критических показателей — около десяти атак каждую ночь, а порты остаются под постоянным давлением тяжелого вооружения.

Алексей Кулеба: РФ пытается отрезать Украину от портов и прифронтовой логистики

Главной новацией в системе защиты критической инфраструктуры стало внедрение специальных подразделений, формально не являющихся кадровыми военными. Согласно правительственному постановлению, в портах и ​​на объектах Укрзалізниці уже развернуты первые команды добровольческих формирований территориальных общин (ДФТО).

Эти подразделения специализируются на выявлении и уничтожении вражеских беспилотников. Такое решение позволяет высвободить регулярные части ВСУ для выполнения задач непосредственно на линии фронта, обеспечивая при этом надежную “малую ПВО” для логистических узлов в тылу.

Алексей Кулеба отметил, что Украина за годы полномасштабной войны наработала уникальный мировой опыт создания мобильных огневых групп и систем противодействия дронам. Этот опыт оказался столь эффективным, что на него появился высокий спрос на международной арене.

В частности, страны Персидского залива проявляют активный интерес к украинским технологиям и тактикам “малой ПВО”. Для Украины это открывает новые геополитические возможности, позволяя не только укреплять свою безопасность, но и стать ключевым экспортером уникальных оборонных решений для стран Ближнего Востока.

Несмотря на ежедневные обстрелы, правительство совместно с военными продолжает реализовывать комплексные меры по фортификации и оперативному восстановлению поврежденных путей и причалов. Кулеба подчеркнул, что сохранение логистики в Донецкой области и прифронтовых районах является вопросом выживания не только экономики, но и обороноспособности государства.

