Доза за координаты ПВО: СБУ рассекретила грязные методы венгерского шпиона в Закарпатской области

Контрразведка Службы безопасности Украины провела успешную операцию по идентификации куратора агентурной сети, действовавшей в интересах венгерской военной разведки. Им оказался кадровый спецслужбист Золтан Андре. Именно под его руководством шпионская ячейка собирала критически важную информацию об обороноспособности западных границ Украины.

От дипломатического прикрытия к подрывной деятельности

Расследование установило примечательный путь иностранного разведчика. С 2016 по 2020 год Золтан Андре работал в Грузии. Там он официально занимал должность в дипломатической миссии Венгрии, что служило лишь ширмой для разведывательной активности.

С 2021 года приоритеты Андре изменились — он переключился на Украину. Его работа на Закарпатье была системной: сначала он завербовал бывшего военного из Береговского района, удерживая его в спящем режиме, а с сентября 2024 года активировал для сбора данных об украинской ПВО и дислокации Сил обороны.

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Методы вербовки: консульские анкеты и наркотическая зависимость

Особое внимание привлекают методы, которыми пользовался венгерский спецслужбист. По данным СБУ, он использовал персональные данные украинцев, подававших анкеты на получение венгерского гражданства в дипломатические учреждения.

Для привлечения новых агентов Андре обещал не только значительные суммы денег, но и различные преференции со стороны Венгрии. Однако были и более резонансные случаи: например, при попытке втянуть в сотрудничество действующего военнослужащего ВСУ он предлагал вместо денежного вознаграждения регулярные поставки наркотиков для личного употребления.

Сами же встречи проходили в условиях строгой конспирации, как правило — в личном автомобиле Андре, где он общался с агентами под оперативным псевдонимом.

Весной 2025 года СБУ уже задержала двух ключевых участников этой сети — бывшую контрактницу ВСУ и её сообщника. Теперь, когда личность куратора официально установлена, спецслужба продолжает документировать преступления иностранной разведки.

В Службе безопасности подчеркивают, что ответственности не избежит ни один фигурант дела:

В настоящее время контрразведка СБУ продолжает комплексные мероприятия для установления всех участников венгерской агентурной сети, действовавших во вред Украине. Каждый из злоумышленников будет найден и привлечен к ответственности за преступления против нашего государства.

СБУ также напоминает гражданам о необходимости сохранять бдительность. В случае получения сомнительных предложений или обнаружения подозрительной деятельности иностранных спецслужб, необходимо немедленно сообщать в правоохранительные органы.

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