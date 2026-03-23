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Доза за координаты ПВО: СБУ рассекретила грязные методы венгерского шпиона в Закарпатской области

Юлия Хоменко, редактор сайта 23 марта 2026, 17:37 2 мин.
СБУ разоблачила разведчика Будапешта
Фото Служба Безопасности Украины

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