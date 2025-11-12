Служба безопасности Украины предотвратила серию терактов в Киеве, организованных Федеральной службой безопасности РФ. По данным следствия, враг планировал заказные убийства известных украинцев, подрывы в торгово-развлекательных центрах и на одной из станций метро.

Благодаря оперативным действиям СБУ планы сорваны, а организатор установлен. Подробности следствия читай в материале.

Резидент ФСБ был разоблачен — детали расследования

Как выяснило расследование, фигурант — житель Крыма, после оккупации полуострова начавший работать на российскую спецслужбу. Он подыскивал единомышленников для вербовки в агентурный аппарат ФСБ, в том числе знакомых с украинским гражданством, которые не подлежали мобилизации.

Один из агентов, завербованный резидентом, прибыл в Киев через третьи страны. Он получил координаты тайника с пистолетом Макарова и снаряженным магазином для совершения заказного убийства медийного лица.

Кроме того, агент должен был подготовить теракты в нескольких ТРЦ и на станции метро. С этой целью он получил инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, спрятанных в рюкзаках. Каждая взрывчатка должна была быть оборудована мобильным телефоном для дистанционного подрыва в час пик, чтобы максимизировать количество жертв. Целью было распространить панические настроения среди киевлян и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в столице.

Читать по теме 200 дел с начала вторжения: СБУ о расследовании в отношении священников УПЦ МП Что известно о расследовании представителей УПЦ МП?

СБУ задокументировала все контакты агента с резидентом, которые проходили через Крым. Резиденту заочно уведомлено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения), ч. 2 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

Поскольку он находится на оккупированной территории, продолжаются меры по привлечению к ответственности. Вопрос квалификации преступлений агента-исполнителя решается.

Расследование ведется совместно со следователями СБУ в Киеве и в Киевской области под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

Раньше мы рассказывали, как СБУ разоблачила агентку в Дружковке — читай в материале детали операции.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!