Готовил теракты в ТРЦ и метро: СБУ разоблачили агента ФСБ в Киеве

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 12 ноября 2025, 13:02 2 мин.
СБУ разоблачила резидента ФСБ
Фото Getty Images

