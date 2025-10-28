Пришла убрать — на самом деле работала на Россию: СБУ разоблачила агентку в Дружковке

В прифронтовой Дружковке задержали женщину, которая собирала разведданные об украинских защитниках, выдавая себя за клинерку.

Местная жительница предлагала услуги по уборке через местные Telegram-каналы и таким образом легально попадала в арендованные квартиры военных. Об этом сообщили в СБУ.

Там она фотографировала личные вещи, документы и технику бойцов, а также пыталась незаметно выведывать информацию об их боевых заданиях и позициях. Все собранные сведения женщина отправляла российским кураторам через специальный чат-бот.

Читать по теме Агент ФСБ в Киеве планировал поджечь Институт национальной памяти — СБУ предотвратила диверсию Поджог, инструкции из Кремля и попытка снять все на видео — СБУ сорвала опасную провокацию в Киеве. Читай, кто стоял за этим заданием и как его разоблачили.

Согласно данным следствия, российские спецслужбы планировали использовать эти данные для подготовки диверсионных операций и попыток давления на военнослужащих.

Задержание произошло по месту проживания подозреваемой. Во время обыска правоохранители изъяли телефон, при помощи которого она передавала агентурную информацию врагу.

Женщине сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Она находится под стражей без возможности внесения залога. В случае доказательства вины ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Комплекс мероприятий проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

А еще Вікна-Новини рассказывали, как предателей и коллаборантов выявляет СБУ.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!