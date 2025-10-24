Агент ФСБ в Киеве планировал поджечь Институт национальной памяти — СБУ предотвратила диверсию

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией предотвратила очередную попытку российских спецслужб дестабилизировать ситуацию в столице.
В центре Киева правоохранители задержали агента ФСБ, который готовил поджог здания Института национальной памяти.
Как сообщили в СБУ, мужчина действовал по заданию врага. Для совершения преступления он приобрёл пятилитровую канистру бензина и планировал ночью незаметно попасть на территорию госучреждения.
Украинские спецслужбы задержали 20-летнего жителя Винницы
Согласно инструкциям российской спецслужбы, он должен был вылить горючее на окно здания, поджечь его и зафиксировать возгорание на видео.
По данным контрразведки, это видео планировалось использовать в информационных операциях Кремля — якобы как доказательство существования пророссийского подполья в Киеве.
Однако спецслужбы своевременно раскрыли и сорвали преступный замысел. Злоумышленника задержали в хостеле неподалеку от Института, где он проживал и наблюдал за территорией, выбирая удобный момент для поджога.
Следствие установило, что задержанный — 20-летний житель Винницы. Его завербовали представители ФСБ через Telegram, когда он искал подработку.
Перед командировкой в Киев агент выполнил так называемое контрольное задание — поджег в своем городе автомобиль Сил обороны.
Во время обысков у подозреваемого изъяли телефон с доказательствами его сотрудничества с российскими спецслужбами.
Ему уже сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога. Задержанному грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
