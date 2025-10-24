Агент ФСБ в Киеве планировал поджечь Институт национальной памяти — СБУ предотвратила диверсию

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией предотвратила очередную попытку российских спецслужб дестабилизировать ситуацию в столице.

В центре Киева правоохранители задержали агента ФСБ, который готовил поджог здания Института национальной памяти.

Как сообщили в СБУ, мужчина действовал по заданию врага. Для совершения преступления он приобрёл пятилитровую канистру бензина и планировал ночью незаметно попасть на территорию госучреждения.

Украинские спецслужбы задержали 20-летнего жителя Винницы

Согласно инструкциям российской спецслужбы, он должен был вылить горючее на окно здания, поджечь его и зафиксировать возгорание на видео.

По данным контрразведки, это видео планировалось использовать в информационных операциях Кремля — якобы как доказательство существования пророссийского подполья в Киеве.

Однако спецслужбы своевременно раскрыли и сорвали преступный замысел. Злоумышленника задержали в хостеле неподалеку от Института, где он проживал и наблюдал за территорией, выбирая удобный момент для поджога.

Следствие установило, что задержанный — 20-летний житель Винницы. Его завербовали представители ФСБ через Telegram, когда он искал подработку.

Перед командировкой в Киев агент выполнил так называемое контрольное задание — поджег в своем городе автомобиль Сил обороны.

Во время обысков у подозреваемого изъяли телефон с доказательствами его сотрудничества с российскими спецслужбами.

Ему уже сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога. Задержанному грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

