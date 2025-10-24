Агент ФСБ у Києві планував підпалити Інститут національної пам’яті — СБУ запобігла диверсії

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією запобігла черговій спробі російських спецслужб дестабілізувати ситуацію в столиці.

У центрі Києва правоохоронці затримали агента ФСБ, який готував підпал будівлі Інституту національної пам’яті.

Як повідомили в СБУ, чоловік діяв за завданням ворога. Для здійснення злочину він придбав п’ятилітрову каністру бензину й планував уночі непомітно потрапити на територію держустанови.

Українські спецслужби затримали 20-річного вінничанина

Згідно з інструкціями російської спецслужби, він мав вилити пальне на вікно будівлі, підпалити його та зафіксувати загоряння на відео.

За даними контррозвідки, це відео планували використати в інформаційних операціях Кремля — нібито як доказ існування проросійського підпілля у Києві.

Однак спецслужби завчасно викрили та зірвали злочинний задум. Зловмисника затримали у хостелі неподалік Інституту, де він проживав і спостерігав за територією, щоб обрати зручний момент для підпалу.

Слідство встановило, що затриманий — 20-річний житель Вінниці. Його завербували представники ФСБ через Telegram, коли він шукав підробіток.

Перед відрядженням до Києва агент виконав так зване контрольне завдання — підпалив у своєму місті автомобіль Сил оборони.

Під час обшуків у підозрюваного вилучили телефон із доказами його співпраці з російськими спецслужбами.

Йому вже повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Затриманому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

