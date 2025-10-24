Для тебе Новини

Агент ФСБ у Києві планував підпалити Інститут національної пам’яті — СБУ запобігла диверсії

Юлія Хоменко, редакторка сайту 24 Жовтня 2025, 13:00 2 хв.
Агент ФСБ у Києві планував підпалити Інститут національної пам’яті — СБУ запобігла диверсії

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь