СБУ запобігла теракту в київському кафе: затримали 74-річну терористку

Служба безпеки України запобігла терористичному акту в одному з кафе в центрі Києва, який міг призвести до численних жертв.

Завдяки пильності громадян та оперативній роботі спецслужб, вдалося затримати 74-річну киянку, яка заховала в закладі саморобний вибуховий пристрій.

Інцидент стався ввечері 23 липня. Під час затримання зловмисниці неподалік місця події перебувала свідок Роксолана, яка звернула увагу на дивну поведінку літньої жінки та її подальшу зустріч із групою чоловіків у спортивному одязі.

Жінка залишила в кафе сумки, що викликало підозру у свідка, яка встигла помітити в одній із сумок небезпечний пристрій.

У сумці було два саморобні вибухові пристрої, загальна потужність яких у тротиловому еквіваленті становила майже 1,5 кілограма.

Вибух мав статися у вечірню годину-пік, щоб завдати максимальної шкоди та вбити якомога більше людей.

Росія змінює тактику: тепер вербують літніх людей

Служба безпеки України встановила, що російські спецслужби завербували пенсіонерку в травні 2025 року, використовуючи нову тактику.

Агенти ФСБ видавали себе за співробітників СБУ, щоб переконати жінку, що вона виконує завдання в інтересах української державності.

Цей випадок став ще одним підтвердженням того, що російські спецслужби адаптують свої методи вербування.

За даними СБУ, якщо раніше основними цілями були підлітки, то тепер зростає кількість завербованих людей похилого віку.

ФСБ часто звинувачує літніх людей у тому, що вони нібито замовили заборонений товар або користувалися російськими сайтами, тим самим фінансуючи ворожу державу.

Після того як жертва повірила у свою провину, їй пропонують “допомогу” в закритті справи в обмін на виконання певних завдань, які насправді є диверсіями чи терактами.

Чому українці йдуть на співпрацю з ворогом: від ідеології до грошей

Вербування відбувається не лише через страх, а й з ідеологічних міркувань. Серед завербованих є ті, хто має ностальгію за радянськими часами та вважає, що Україна нічого їм не дала.

Російські спецслужби особливо цікавляться військовими пенсіонерами та колишніми держслужбовцями, які можуть мати корисні зв’язки.

Більшість завербованих, однак, працює за гроші, або ж їх шантажують. Держзрада подається їм як легкий спосіб заробітку.

Ця нова тактика становить значну загрозу, оскільки російські куратори часто розглядають своїх агентів як витратний матеріал, не вагаючись підривати їх разом із вибухівкою.

Правоохоронні органи закликають громадян до пильності та уникнення передачі будь-яких пакунків від незнайомців, оскільки навіть кур’єри можуть стати жертвою таких злочинів.

“Вибухівка з супермаркету”: як Росія використовує цивільних для терактів

За словами оперативників українських спецслужб, сьогодні немає нічого важкого в тому, щоб зробити вибухівку самому.

Все необхідне для вибухового пристрою зловмисники можуть купити у звичайному будівельному гіпермаркеті. Російські куратори скидають інструкції, як створити вибухівку в домашніх умовах, використовуючи підручні засоби.

Небезпечним стає звичайна передача пакунків від незнайомців. Російські спецслужби використовують людей наосліп, щоб уникнути ризиків для себе.

У лютому цього року на Хмельниччині двоє завербованих агентів організували вибух біля ТЦК, внаслідок чого загинув кур’єр, який переносив вантаж, а вісім людей отримали поранення.

“Гнівні коментарі як маркер для ФСБ”: як росіяни вербують молодь через соцмережі

Дописи, скеровані проти роботи військовослужбовців ТЦК, не лише розпалюють громадське обурення.

Вони також допомагають російським спецслужбам вишукувати потенційних жертв — через коментарі, які залишають українці в соцмережах.

Вербувальник вступає з обуреним дописувачем у переписку, яка потім може стати предметом шантажу.

Особливу увагу вербувальники приділяють людям із залежностями — наркотичною чи ігровою або фінансовими боргами. Держзрада подається їм як легкий спосіб заробітку.