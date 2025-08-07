СБУ предотвратила теракт в киевском кафе: задержали 74-летнюю террористку

Служба безопасности Украины предотвратила террористический акт в одном из кафе в центре Киева, который мог привести к многочисленным жертвам.

Благодаря бдительности граждан и оперативной работе спецслужб, удалось задержать 74-летнюю киевлянку, заложившую в заведении самодельное взрывное устройство.

Инцидент произошел вечером 23 июля. Во время задержания злоумышленницы неподалеку от места происшествия находилась свидетельница Роксолана, которая обратила внимание на странное поведение пожилой женщины и ее дальнейшую встречу с группой мужчин в спортивной одежде.

Женщина оставила в кафе сумки, что вызвало подозрение у свидетеля, успевшего заметить в одной из сумок опасное устройство.

В сумке было два самодельных взрывных устройства, общая мощность которых в тротиловом эквиваленте составляла около 1,5 килограмма.

Взрыв должен произойти в вечерний час-пик, чтобы нанести максимальный ущерб и убить как можно больше людей.

Россия меняет тактику: теперь вербуют пожилых людей

Служба безопасности Украины установила, что российские спецслужбы завербовали пенсионерку в мае 2025, используя новую тактику.

Агенты ФСБ выдавали себя за сотрудников СБУ, чтобы убедить женщину, что она выполняет задачи в интересах украинской государственности.

Этот случай стал еще одним доказательством того, что русские спецслужбы адаптируют свои способы вербовки.

По данным СБУ, если раньше основными целями были подростки, то теперь растет количество завербованных пожилых людей.

ФСБ часто обвиняет пожилых людей в том, что они якобы заказали запрещенный товар или пользовались российскими сайтами, тем самым финансируя враждебное государство.

После того как жертва поверила в свою вину, ей предлагают “помощь” в закрытии дела в обмен на выполнение определенных задач, на самом деле диверсий или терактов.

Почему украинцы идут на сотрудничество с врагом: от идеологии к деньгам

Вербовка происходит не только из страха, но и по идеологическим соображениям. Среди завербованных есть ностальгия по советским временам и считает, что Украина ничего им не дала.

Российские спецслужбы особенно интересуются военными пенсионерами и бывшими госслужащими, у которых могут быть полезные связи.

Большинство завербованных, однако, работает за деньги, или их шантажируют. Госизмена представляется им как легкий способ заработка.

Эта новая тактика представляет значительную угрозу, поскольку российские кураторы часто рассматривают своих агентов как расходный материал, не колеблясь взрывать их вместе со взрывчаткой.

Правоохранительные органы призывают граждан к бдительности и избеганию передачи любых свертков от незнакомцев, поскольку даже курьеры могут стать жертвой таких преступлений.

“Взрывчатка из супермаркета”: как Россия использует гражданских для терактов

По словам оперативников украинских спецслужб, сегодня нет ничего тяжелого в том, чтобы сделать взрывчатку самому.

Все необходимое для взрывного устройства злоумышленники могут купить в обычном строительном гипермаркете. Российские кураторы сбрасывают инструкции, как создать взрывчатку в домашних условиях, используя подручные средства.

Опасным становится обычная передача свертков от незнакомцев. Российские спецслужбы используют людей вслепую во избежание рисков для себя.

В феврале этого года в Хмельницкой области два завербованных агента организовали взрыв возле ТЦК, в результате чего погиб курьер, который переносил груз, а восемь человек получили ранения.

“Гневные комментарии как маркер для ФСБ”: как россияне вербуют молодежь через соцсети

Сообщения, направленные против работы военнослужащих ТЦК, не только разжигают общественное возмущение.

Они также помогают российским спецслужбам выискивать потенциальных жертв через комментарии, которые оставляют украинцы в соцсетях.

Вербовщик вступает с возмущенным корреспондентом в переписку, которая затем может стать предметом шантажа.

Особое внимание вербовщики уделяют людям с зависимостями — наркотической или игровой или финансовыми долгами. Госизмена представляется им как легкий способ заработка.

Почему украинские подростки попадают на работу в Россию и как вербовка подростков стала новой тактикой российских спецслужб. Читай больше в нашем материале.

