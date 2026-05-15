День траура в Киеве: поисково-спасательная операция завершена, известно о 24 погибших

Столица Украины приходит в себя от последствий одной из самых масштабных воздушных атак, совершенных Россией накануне. В Дарницком районе завершена поисково-спасательная операция на месте попадания в жилой дом, которая непрерывно длилась более 28 часов.

По данным Министра внутренних дел Игоря Клименко, спасатели ГСЧС разобрали более 3 тысяч кубических метров разрушенных конструкций. В результате была подтверждена гибель 24 жителей дома, среди которых трое несовершеннолетних девушек в возрасте 12, 15 и 17 лет.

День траура 15 мая: 24 погибших, из них — 3 ребенка

Сегодня, 15 мая, в Киеве объявлен День траура. Согласно распоряжению городских властей, в столице запрещены какие-либо развлекательные мероприятия и музыка.

Флаги на всех коммунальных зданиях города приспущены, аналогичные рекомендации получили владельцы зданий государственной и частной форм собственности.

Общее количество пострадавших в городе превысило 50 человек, из них 48 получили травмы разной степени тяжести. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что по состоянию на утро 15 мая в стационарах больниц находятся 24 человека, которым предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Параллельно с работой медиков и спасателей, на месте трагедии работали психологи ГСЧС и Нацполиции, оказавшие консультативную поддержку почти 400 потерпевшим и их родственникам.

В настоящее время подразделения спасательной службы перешли к следующему этапу — проведению аварийно-восстановительных работ по стабилизации остатков здания.

