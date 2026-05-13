Комбинированная воздушная атака по Украине: ГУР предупредил об угрозе для энергетики и ВПК

Главное управление разведки Министерства обороны Украины проинформировало о начале очередного этапа воздушного террора со стороны государства-агрессора.

Утром 13 мая 2026 года Россия начала массированный комбинированный удар, который, по прогнозам разведки, может носить длительный характер — подробности в нашем материале.

Массированная атака по Украине: ГУР информирует об угрозе энергетике и ВПК

Первая волна атаки характеризуется привлечением большого количества ударных беспилотников. Основная цель врага на этом этапе — перегрузить украинскую систему противовоздушной обороны и нанести поражение гражданским объектам, создавая условия для последующих волн обстрелов.

По данным разведчиков, после дронового террора Москва планирует применить значительный арсенал крылатых ракет воздушного и морского базирования, а также баллистическое вооружение. Приоритетными целями агрессора остаются объекты критической инфраструктуры, обеспечивающие жизнедеятельность крупных украинских городов.

В частности, под угрозой оказались объекты энергетической системы, предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) и здания органов государственной власти. Таким образом, Кремль, отвергнув все предложения по перемирию, пытается в очередной раз подорвать стойкость украинского народа и повлиять на ход войны.

ГУР МО Украины призывает граждан к максимальной бдительности и подчеркивает важность неукоснительного соблюдать правила безопасности. При сигнале воздушной тревоги необходимо немедленно направляться к укрытиям и находиться там до официального отбоя.

Координация действий и ответственное отношение к безопасности являются ключевыми факторами сохранения жизней во время столь длительных и сложных воздушных атак. Силы обороны продолжают работать в усиленном режиме для отражения угрозы.

