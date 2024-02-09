Війна в Україні
Ексклюзив

Зрадники України: що мотивує російських завербованих агентів допомагати ворогу та як працює СБУ над їх викриттям

Богдана Макалюк, журналістка сайту 09 Лютого 2024, 18:00
Зрадники України
Фото: Служба Безпеки України

Ексклюзиви
Зрадники України: що мотивує російських завербованих агентів допомагати ворогу та як працює СБУ над їх викриттям
У дитини точно все добре? “Червоні прапорці” поведінки, за яких потрібна психологічна допомога
Зрадники України: що мотивує російських завербованих агентів допомагати ворогу та як працює СБУ над їх викриттям
Образи переможниць нацвідбору 2024 — про що каже одяг Jerry Heil & alyona alyona та які сенси несе: погляд стилістки
Питання стоматологу: відповіді на ТОП-10 запитань стоматологу
Про правильний догляд, карієс, зуби мудрості, брекети, імпланти — найчастіші питання до стоматолога
Цистит у жінок - що це, причини, симптоми, лікування
Досі займаєшся самодіагностикою? Детально розповідаємо про цистит та що з ним робити
Дивитись більше

Більше новин
Історія прикордонника на псевдо Красивий, який знищує ворога гвинтівками
11 годин спостереження для одного пострілу: прикордонник розповів, як полює на окупантів
Валентинки своїми руками: креативні ідеї
Найщиріші привітання, виготовлені власноруч! Як зробити валентинки на 14 лютого
лібідо та сексуальна конституція
Відсутність сексуального бажання: норма чи ні? Яка різниця між лібідо та статевою конституцією
Схуднення
Як прибрати вісцеральний жир — пояснює дієтологиня
Дивитись більше

Матеріали по темі

ПТСР
“Рідна людина переживає ПТСР. Як їй допомогти та правильно підтримати?”
балістична ракета це
Металеві носії смерті: що таке балістичні ракети та які є на озброєнні РФ
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн
Буданов
Буданов — Герой України: як головний розвідник країни йшов до найвищої держаної нагороди

Відео
0:02:22
Історія прикордонника на псевдо Красивий, який знищує ворога гвинтівками

11 годин спостереження для одного пострілу: прикордонник розповів, як полює на окупантів
балістична ракета це
Металеві носії смерті: що таке балістичні ракети та які є на озброєнні РФ
0:06:56
штурмовики ГУР
Тільки зараз зрозумів, що я живий! Як штурмовики ГУР на межі життя звільняли острів на Херсонщині
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 9 лютого 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
обмін полоненими 31 січня
Мамо, заспокойся, я скоро буду вдома! Емоції захисників після обміну, які викликають ком у горлі
0:12:37
Сили безпілотних систем ЗСУ: що відомо про новий рід військ
Сили безпілотних систем ЗСУ: як новий рід військ змінить нашу боєздатність
0:08:45
Найгучніші корупційні скандали за час війни та їхні подробиці
Заробили на війні — відпочили у СІЗО. Найгучніші корупційні скандали та як триває їх розслідування
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 8 лютого 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:06:24
Чи буде наступ на Куп'янськ — Ілля Євлаш про дії окупантів
Старі резерви вже знищені. Росіяни підтягують війська до Куп’янська — чи буде наступ
Ракета Циркон характеристики
Гіперзвукова та надважлива для “стратегічних” убивств: характеристики та дальність дії російської ракети Циркон
Більше відео
Чому людина ніколи не задоволена своєю зарплатнею
Читати далі
Постійно хочеться більше! Чому людина ніколи не задоволена своєю зарплатнею
ПТСР
Читати далі
“Рідна людина переживає ПТСР. Як їй допомогти та правильно підтримати?”

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь