Зрадники України: що мотивує російських завербованих агентів допомагати ворогу та як працює СБУ над їх викриттям

За той час, поки в Україні триває війна, ми бачили не один прояв героїзму наших військових. Так само волонтерів та інших, кому небайдужа доля нашої країни. Але, на жаль, є люди, які проживають на території нашої країни, але працюють на користь Росії.

Йдеться про колаборантів, зрадників, навідників, людей, яких завербували російські спецслужби. Ці агенти наводять ракети на певні об’єкти, відстежують розташування військових та здають окупантам будь-яку інформацію, яка шкодить безпеці України. На жаль, кількість таких агентів зросла під час повномасштабного вторгнення. У голові може не вкладатися те, як одні українці віддають життя за цілісність країни, а деякі роблять усе, щоб ворог міг завдати нищівного удару.

З такими завербованими російськими агентами бореться Служба безпеки України. СБУ за час повномасштабного вторгнення викрила понад 2000 зрадників, про це в ексклюзивному коментарі для Вікон розповів речник Служби безпеки Артем Дехтяренко. СБУ безкомпромісно викорінює усі спроби підривної діяльності в Україні, а сама абревіатура з трьох літер СБУ викликає неабиякий страх у зловмисників.

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Історії завербованих агентів різні, але дуже схожі водночас. Дехто працює за винагороду, дехто за якісь свої “переконання”. Нашій колезі — регіональній журналістці Вікна-новини Марії Малевській — вдалося поспілкуватися із завербованим агентом РФ у Харкові Дмитром Логвіновим. Він розповів, чому працював на користь Росії, а речник СБУ Артем Дехтяренко поділився з Вікнами, як працює Служба зі зрадниками, яка їхня мотивація та куди можна звернутися, якщо тебе намагаються завербувати.

Зрадники України: історія завербованого агента

У своїх соціальних мережах, зокрема у Telegram-каналі, СБУ чи не щодня розповідає про викритих агентів, які надавали Росії певну інформацію. Найбільшого розголосу набирають ті історії, які мали трагічні наслідки. Наприклад, діяльність двох братів — Володимира Мамона та Дмитра Мамона, які навели ракетний удар по селу Гроза на Харківщині, через що загинуло 59 осіб. Службі безпеки України вдалося викрити зрадників, на підставі зібраних доказів обом фігурантам склали підозри за ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Крім того, злочинні дії Володимира Мамона додатково кваліфіковані за ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 438.

Іншого завербованого агента спіймали у Харкові. Це Дмитро Логвінов, саме з ним спілкувалася регіональна журналістка Вікна-новини Марія Малевська. Чоловіку 59 років, він говорить, що на нього тиснув його двоюрідний брат, який є колишнім російський воєнним льотчиком у Бєлгороді. На інтерв’ю з Марією Дмитро ретельно підбирає слова та довго думає над відповідями, слово “війна” навіть не вживає, всіляко намагається його замінити.

Загалом на момент проведення інтерв’ю кількість зрадників у Харківському СІЗО становила понад 200 осіб.

Дмитро Логвінов жив у Харкові й на момент своєї “діяльності” вже неодноразово чув вибухи у місті та бачив їхні наслідки. Навіть попри те, що росіяни знищили школу, в якій навчався Логвінов, та зруйнували будинок, в якому жила його донька, він все одно працював на Росію. Утім, говорить, що йому шкода було бачити таку школу, адже провів там усе своє дитинство.

З працівником російської ФСБ Логвінова сконтактував його брат. Куратор представився Максимом, але СБУ вдалося встановити справжнє ім’я росіянина — Андрій Саліцев, член опергрупи ФСБ, що діє на території Бєлгородської області.

Дмитра Логвінова затримали працівники СБУ у березні 2023 року. Тоді чоловік зателефонував куратору та розповів, що сталося, той більше не брав слухавки. Брат Дмитра теж казав, що нічого не може зробити, лише заспокоював й просив видалити усі дзвінки та листування. Щодо розуміння наслідків своєї діяльності, Логвінов говорить:

Я розумів, що це може бути дійсно не на користь нашого міста, цивільного населення. В основному він (куратор — ред.) запитував: “Де ти бачиш, які є військові?” — ділиться завербований харків’янин.

На питання, чи розумів, що на місце його наведення може прилетіти ракета, відповідає: “Розумів”. Також розповідає про деякі завдання, які йому ставили:

— Просили проїхати за певною адресою та подивитися, чи є там автомобіль. Звичайна автівка. Дали номери автівки, я поїхав, подивився, але її не знайшов. Просили відстежувати скупчення (військових — ред.), дуже цікавили іноземні військові. Десь побачив скупчення — зафіксував його, — каже Логвінов.

Маючи український паспорт, чоловік на початку 2000-х отримав ще й російський, а у 2014 році, ймовірно, чекаючи, став на облік у російському консульстві. А вже у 2022 році передавав ФСБ інформацію про місця, де бувають командири Сил оборони, цивільні високопосадовці, працівники СБУ. Саме контррозвідникам Служби вдалося розкрити злочин. Логвінов навіть зробив в одному з місць схрон з вибухівкою, він хотів використати її для підриву українських льотчиків та спецпризначенців. Під час інтерв’ю Логвінов говорив, що сподівається на обмін, хотів поїхати до свого брата.

Скільки зрадників викрила СБУ та де їх найбільше

Артем Дехтяренко говорить, що одне із ключових завдань Служби безпеки України, особливо під час війни — протидія ворожим спецслужбам. Тож СБУ безкомпромісно викорінює усі спроби підривної діяльності в Україні, комплексно протидіючи шкідливому впливу РФ. З початку повномасштабного вторгнення СБУ викрила понад 2000 зрадників, йдеться про тих осіб, яким інкримінується ст. 111 Кримінального Кодексу України. Вже серед цих осіб встановлено понад 300 агентів іноземних спецслужб.

— Ворожі агенти можуть діяти будь-де, тому що їхнім завданням може бути як наведення ракет, так і збір даних про обороноздатність нашої держави.

Найвища активність російських агентів спостерігається у прифронтових регіонах, тому що там зосереджуються підрозділи Сил оборони України, які беруть безпосередню участь у воєнних діях.

Саме за їхніми координатами найбільше полюють російські інформатори, — коментує речник СБУ.

Він додає, що СБУ виділяє три найбільш конкретні мотиви, які використовує ворог при вербуванні потенційних агентів: гроші, обіцянка посади в окупаційній адміністрації, шантаж і погрози.

— Як постійно підкреслює голова СБУ Василь Малюк: сховатися десь у РФ чи на тимчасово окупованій території у них не вийде. Кожен має відповідати за скоєне, зокрема і в міжнародному трибуналі.

Є така українська приказка: “Нехай краще двоє ведуть, ніж четверо несуть”. Це означає, що краще спокутувати свої гріхи тюрмою.

Тому усім колаборантам і зрадникам рекомендуємо йти до СБУ з повинною. Звільнення територій — це питання часу для Сил безпеки та оборони, а розплата за зраду для колаборантів та зрадників обов’язково настане, — акцентує Дехтяренко.

Скільки часу потрібно СБУ, щоб викрити зрадника

Речник СБУ пояснює, що Служба безпеки діє так, щоб викрити зрадника ще на етапі підготовки до злочину, щоб російський агент не виконав поставлене йому завдання.

— Що стосується викриття агента, воно може відбутися за лічені дні, але СБУ підходить до кожного випадку індивідуально, тому що документування злочину потребує збору доказів та свідчень. А ще для СБУ важливо не лише встановити одного зловмисника, а викрити всю мережу, в якій він працював. Це філігранна робота спецслужби, для цього потрібно значно більше часу. Йдеться взагалі про місяці кропіткої роботи, — наголошує він.

Куди можна звернутися, якщо тебе намагалися завербувати спецслужби РФ

У СБУ пояснюють, що громадяни України можуть повідомляти Службу безпеки про спроби їх вербування. Це може бути письмове звернення чи дзвінок на гарячу лінію СБУ. Ті, хто не вчинили жодних дій на шкоду державній безпеці та добровільно повідомили про обставини вербування, звільняються від кримінальної відповідальності. А СБУ, отримавши таку інформацію, ретельно перевіряє її, і потім ухвалює необхідні процесуальні рішення.

— У СБУ є багато методів збору й аналізу інформації, не всі з них можна розкривати, але Служба враховує і моніторинг відкритих даних, і інформацію від власних оперативних джерел, і свідчення, які отримують уже від викритих навідників, — коментує Дехтяренко.

Якщо до людини надходить пропозиція працювати на РФ, то СБУ закликає громадян повідомляти про такі спроби.

Повторюємо, якщо особа не вчинила злочину й одразу повідомила про спробу вербування Службу безпеки, то вона звільняється від відповідальності.

Повідомити про ймовірний злочин громадяни можуть письмово або дзвінком на гарячу лінії СБУ: 0 800 501 482. Також є окремі гарячі лінії СБУ у кожній області України.

Але це не може бути анонімне повідомлення чи якесь посилання на чутки, чи свідчення третіх осіб. Заявник має чітко аргументувати своє звернення і надати хоч якісь докази.

Залежно від обґрунтованості такого звернення фахівці СБУ вирішують, чи розпочинати оперативно-розшукові дії.

Якщо йдеться про злочини на тимчасово окупованій території, тоді повідомляти про них можна навіть анонімно. Для цього з початку повномасштабного вторгнення СБУ запустила офіційний чат-бот у Telegram, який називається STOP Russian War. З його допомогою можна повідомляти СБУ про колабораційну діяльність або воєнні злочини РФ, — коментує речник спецслужби.

Що чекає на зрадників після затримання та яка їхня поведінка

Дехтяренко розповідає, що після затримання зрадника Служба здійснює усі необхідні слідчі та процесуальні дії, тобто оголошує підозри, встановлює обставини та учасників злочину, ідентифікує фігурантів.

— Завершальний етап з боку СБУ — передача обвинувального акту до суду, уже суд виносить вирок і визначає міру покарання. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, згідно з Кримінальним кодексом, карається позбавленням волі. Йдеться про тюремне ув’язнення строком до 15 років або про довічне позбавлення волі із конфіскацією майна, — пояснює він.

Щодо поведінки викритих російських агентів уже після затримання, речник спецслужби говорить, що вона залежить від лінії захисту, яку вони обрали. Більшість розкаюється та йде на співпрацю зі слідством, щоб пом’якшити собі покарання, а хтось запевняє суд, що не підозрював про наслідки своїх дій і масштаби злочину. Є і такі, що навіть в тюрмі підтримують “русскій мір” та щиро ненавидять Україну.

Вікна-новини закликають не співпрацювати з ворогом, а про будь-які спроби вербування тебе чи твоїх знайомих повідомляти СБУ. Але врахуй поради, які надавалися вище стосовно такої заяви. Також ти можеш скористатися чат-ботом СБУ або чат-ботом єВорог, у якому можна повідомити про діяльність колаборантів чи пересування ворожої техніки. Пам’ятай, що безпека України залежить не лише від роботи спецслужб та військових, а й також від твоїх дій та вибору.

Служба безпеки України різними шляхами намагається знешкодити ворога. Раніше ми розповідали, як працюють спецпризначенці Альфи СБУ.

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