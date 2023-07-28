Не зрадив професію та Україну. Слідчого з Вовчанська тримали в камері та примушували до співпраці росіяни

На Харківщині викрили зрадницю-поліціянтку. Обласна прокуратура заочно повідомила їй про підозру. Торік у квітні під час окупації Вовчанська жінка добровільно перейшла на бік росіян та погодилася з ними працювати у так званій поліції. Читай у матеріалі, як слідчого з Вовчанська тримали в камері та вимагали видати інформацію.

Тримали в камері та вимагали видати інформацію

Відділ поліції у Вовчанську, коридорами гуляє вітер. На стінах “зетки” росіян. 28-річний Ігор Харченко до повномасштабної війни працював тут слідчим. Російські війська окупували містечко зранку 24 лютого, частина поліціянтів виїхала, хтось залишився.

Коли російська військова техніка проїжджала околицями Вовчанська, вони з крупного калібру розстріляли цивільну ГАЗель, там були жінка і чоловік, — каже Ігор.

Ігор створив групу у Telegram. Інформацію про місця дислокації окупантів та про ворожу техніку, яка виїжджала з Росії до прикордонного Вовчанська, Ігор передавав ЗСУ.

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Щоранку я виїжджав на велосипеді. Куртка, окуляри, капюшон. Дивився, що змінилося в місті, де є техніка, а де немає. Фотографував чи знімав відео, — розповідає Ігор Харченко.

Чоловік розумів, рано чи пізно окупанти вистежать його. Та й частина колег стала зрадниками. Коли Ігоря затримали, показали докази — листування в Telegram-каналі. У камері його тримали добу, примушували до співпраці, вимагали видати атовців і тих, хто не зрадив Україну.

Згодом чоловіка затримали ще раз.

Сказали таке: “Якщо будеш виляти хвостом, дам 500 баксів військовим “ДНР”, вони будуть дуже раді поспілкуватися зі слідаком з України”, — розповідає Ігор.

Після цього Ігор погодився говорити. Наговорив багато, але все несуттєве. Росіяни наказали йому з’являтися раз на тиждень та розповідати про нелояльних до Росії жителів містечка.

Ігор вирішив тікати з другом Олексієм, який також встиг побувати в полоні. У Харкові Ігор пройшов поліграф і перевірку спецслужб. А після великого контрнаступу і звільнення Вовчанська повернувся на роботу вже заступником начальника слідчого відділу.

Він розслідує воєнні злочини РФ. Колегам, які зрадили присягу, каже, ніколи не пробачить.

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