Не предал профессию и Украину. Следователя из Волчанска держали в камере и принуждали к сотрудничеству россияне

В Харьковской области разоблачили предательницу-полицейскую. Областная прокуратура заочно сообщила ей о подозрении. В апреле прошлого года во время оккупации Волчанска женщина добровольно перешла на сторону россиян и согласилась с ними работать в так называемой полиции.

Читай в материале, как следователя из Волчанска держали в камере и требовали выдать информацию.

Держали в камере и требовали выдать информацию

Отдел полиции в Волчанске, по коридорам гуляет ветер. На стенах “зетки” россиян. 28-летний Игорь Харченко до полномасштабной войны работал здесь следователем. Российские войска оккупировали городок утром 24 февраля, часть полицейских уехала, кто-то остался.

Сейчас также смотрят

Когда российская военная техника проезжала по окрестностям Волчанска, они из крупного калибра расстреляли гражданскую ГАЗель, там были женщина и мужчина, — говорит Игорь.

Игорь создал группу в Telegram. Информацию о местах дислокации оккупантов и о вражеской технике, которая выезжала из России в приграничный Волчанск, Игорь передавал ВСУ.

Каждое утро я выезжал на велосипеде. Куртка, очки, капюшон. Смотрел, что изменилось в городе, где есть техника, а где нет. Фотографировал или снимал видео, — рассказывает Игорь Харченко.

Мужчина понимал, рано или поздно оккупанты выследят его. Да и часть коллег стала предателями. Когда Игоря задержали, показали доказательства переписки в Telegram-канале. В камере его держали сутки, принуждали к сотрудничеству, требовали выдать атовцев и тех, кто не предал Украину.

Впоследствии мужчину задержали еще раз.

Сказали такое: “Если будешь вилять хвостом, дам 500 баксов военным “ДНР”, они будут очень рады пообщаться со следаком из Украины”, — рассказывает Игорь.

После этого Игорь согласился говорить. Наговорил много, но все несущественное. Россияне приказали ему появляться раз в неделю и рассказывать о нелояльных к России жителях городка.

Игорь решил бежать с другом Алексеем, который тоже успел побывать в плену. В Харькове Игор прошел полиграф и проверку спецслужб. А после большого контрнаступления и освобождения Волчанска вернулся на работу уже заместителем начальника следственного отдела.

Он расследует военные преступления РФ. Коллегам, предавшим присягу, говорит, никогда не простит.

Раньше мы рассказывали о том, как восстанавливаются деоккупированные Козаровичи.

А чтобы узнавать о самом важном и интересном, подписывайся на Telegram и Instagram Вікон.