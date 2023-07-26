Дети глотали конфеты чуть ли не с обертками. Как восстанавливаются деоккупированные Козаровичи — истории местных

Село Козаровичи Киевской области во время российской оккупации в марте 2022 года изрядно пострадало от оккупантов. Сейчас здесь десятки разрушенных и поврежденных домов. 10 жителей села россияне лишили жизни, еще шестерых похитили.

Сейчас Козаровичи всячески поддерживают иностранные и украинские волонтеры. У благотворителей возникла идея — найти для Козаровичей село или город-побратим в США, которое помогало бы местным жителям восстанавливать поврежденное имущество.

Дети ели конфеты с обертками — история деоккупированного села Козаровичи

Их здесь всегда ждут — волонтеры для села Козаровичи уже давно не просто гости, а друзья. Местные ценят каждую руку помощи, ведь знают, как может быть трудно. Россияне здесь уничтожили около 40 домов, повредили еще 60.

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Мы приехали сюда сразу после деоккупации. Начали системно помогать. Многие из этого села добровольцами ушли на фронт после деоккупации, поэтому передаем помощь и на передовую, — говорит основатель фонда Елена Масорина.

Каждый раз с волонтерами сюда едет и врач Наталья Лелюх. Ведь село осталось без своего семейного врача — он сейчас на фронте. Наталья собирает комплекты лекарств для людей, к тому же нужно успеть измерить давление и уровень сахара всем. Осмотреть недавно прооперированных пациентов.

Чаще всего — жалобы на давление, сахарный диабет, суставы. Это люди пожилого возраста, которые пережили оккупацию. Они провели долгое время в подвалах без лечения, — говорит врач Наталья Лелюх.

Пока волонтеры обходят дома, мы общаемся с Нелей, рядом с руинами ее дома. Летняя кухня — ныне ее дом. Женщина была старостой в селе, когда там орудовали россияне. Никогда не забудет, как делилась едой с односельчанами во время оккупации.

Я это никогда не забуду, как дети две конфеты чуть ли не с обертками ели. И хлеб они просто заглатывали, — говорит жительница села Неля Гончар.

А вот Ларисе Дмитриевне не повезло еще больше. Из-за попадания от ее дома остался только фундамент. Позаботиться о старушке было некому, поэтому она почти год жила в гараже.

Весной группа благотворителей собрала деньги, чтобы построить для бабушки модульный домик. Теперь о холодном гараже можно забыть. Сегодня вместе с волонтерами сюда приехали американские супруги — Игорь и Елена Ясно.

На самом же деле оба киевляне, эмигрировавшие в США еще 50 лет назад. Там супруги основали собственную туристическую компанию. Множество контактов позволили им собрать $80 тыс. для помощи украинцам.

Мы использовали средства из нашего фонда на закупку еды, лекарств, надеемся создать информационные презентации в разных американских городах, чтобы собрать больше денег, — говорит волонтер Елена Ясно.

Но больше всего супруги стремятся найти пострадавшим украинским селам города-побратимы в США, которые помогали бы отстраиваться. И Козаровичам тоже.

Раньше мы рассказывали о маленькой волонтерке, которая приехала из Японии.

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