Люди

Дети глотали конфеты чуть ли не с обертками. Как восстанавливаются деоккупированные Козаровичи — истории местных

Даниил Самсонов, Журналист программы Факты ICTV 26 июля 2023, 18:00

Больше видео
0:03:51
Стоматолог Володимир Соболевський: як допомагає військовим на фронті
Совмещает практику дантиста и медицинскую эвакуацию на фронте! Как стоматолог из Черкасс помогает военным
0:03:00
Родина з Маріуполя допомагає переселенцям та військовим
С мыслями о родном Мариуполе. Семья переселенцев помогает людям, пострадавшим от войны
0:03:33
Андрій Зарічний: історія сапера про розмінування Київщини, Харківщини та Херсонщини
Все, что им не нужно, россияне выбросили на нашу землю. Сапер рассказал, как спасает украинцев
0:03:33
Роман Василюк: історія військового про втрату руки та ноги у Бахмуті
Бионической рукой уже играет с полуторагодовалым сыном! История несокрушимого защитника о протезировании
Смотреть больше

Последние видео
0:03:52
Діти їли цукерки з обгортками — історія деокупованого села Козаровичі

Дети глотали конфеты чуть ли не с обертками. Как восстанавливаются деоккупированные Козаровичи — истории местных
0:02:39
Ініціатива Пліч-о-пліч: як допомагають жителям Херсонщини відбудовувати домівки
Им было тяжело смотреть на свои дома! Как неравнодушные помогают отстраивать жилье жителям Херсонской области
0:03:51
Стоматолог Володимир Соболевський: як допомагає військовим на фронті
Совмещает практику дантиста и медицинскую эвакуацию на фронте! Как стоматолог из Черкасс помогает военным
0:04:35
У Білорусі зросла кількість вагнерівців: яка їхня мета
В Беларуси выросло количество представителей ПВК Вагнер: какая причина и что говорят украинские пограничники
0:04:12
Костянтинівка
Не могут покинуть дом… Как живут люди в разрушенной обстрелами Константиновке
Карта бойових дій в Україні
Российский Ка-52 сгорел от работы в украинском небе: карта боевых действий в Украине 26 июля в режиме онлайн
0:03:00
Родина з Маріуполя допомагає переселенцям та військовим
С мыслями о родном Мариуполе. Семья переселенцев помогает людям, пострадавшим от войны
0:04:40
Росіяни скидають фугасні бомби на людей: ситуація на Донеччині
Поселок Нью-Йорк уничтожают фугасными бомбами. Донецкая область в огне — ситуация на фронте
Як виготовляють герб для монумента Батьківщина-мати
Трезубец для Родины-мать останется без стали Метинвест: в чем причина
0:06:11
Ситуація на Східному фронті: що відбувається на Бахмутському та Лимансько-Куп’янському напрямках
Россияне проводят эскалацию на одном направлении, чтобы отвлечь ВСУ от другого? Что происходит на Восточном фронте
Больше видео
Ініціатива Пліч-о-пліч: як допомагають жителям Херсонщини відбудовувати домівки
Читать дальше
Им было тяжело смотреть на свои дома! Как неравнодушные помогают отстраивать жилье жителям Херсонской области

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь